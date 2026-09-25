HelloFresh Aktie
|2,28EUR
|-0,13EUR
|-5,28%
WKN DE: A16140 / ISIN: DE000A161408
HelloFresh Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Hellofresh nach gekappten Umsatz- und Gewinnzielen mit einem Kursziel von 3,60 Euro auf "Neutral" belassen. Die Schulanfangskampagne des Kochboxenlieferanten habe enttäuscht und zu dem gekürzten Ausblick geführt, schrieb Jo Barnet-Lamb am Donnerstag. Vorhandene Bedenken bestätigten sich. Die Entwicklung werfe Fragen zum grundsätzlichen Umsatzpotenzial auf./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2026 / 20:53 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HelloFresh Neutral
|
Unternehmen:
HelloFresh
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
3,60 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
2,59 €
|
Abst. Kursziel*:
39,10%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
2,28 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
58,03%
|
Analyst Name::
Jo Barnet-Lamb
|
KGV*:
-
Nachrichten zu HelloFresh
Analysen zu HelloFresh
|08:58
|HelloFresh Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:26
|HelloFresh Neutral
|UBS AG
|24.09.26
|HelloFresh Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.08.26
|HelloFresh Verkaufen
|DZ BANK
|21.08.26
|HelloFresh Hold
|Deutsche Bank AG
|08:58
|HelloFresh Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:26
|HelloFresh Neutral
|UBS AG
|24.09.26
|HelloFresh Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.08.26
|HelloFresh Verkaufen
|DZ BANK
|21.08.26
|HelloFresh Hold
|Deutsche Bank AG
|24.09.26
|HelloFresh Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.08.26
|HelloFresh Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.26
|HelloFresh Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.26
|HelloFresh Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.05.26
|HelloFresh Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.08.26
|HelloFresh Verkaufen
|DZ BANK
|14.08.26
|HelloFresh Underweight
|Barclays Capital
|19.03.26
|HelloFresh Verkaufen
|DZ BANK
|29.10.24
|HelloFresh Sell
|UBS AG
|08:58
|HelloFresh Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:26
|HelloFresh Neutral
|UBS AG
|21.08.26
|HelloFresh Hold
|Deutsche Bank AG
|18.08.26
|HelloFresh Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.26
|HelloFresh Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|HelloFresh
|2,19
|-8,94%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:27
|ABB Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:26
|Scout24 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:09
|Shelly Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:08
|EVOTEC Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:04
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:59
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:58
|HelloFresh Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:56
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:37
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:26
|HelloFresh Neutral
|UBS AG
|08:23
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:08
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|08:07
|AXA Outperform
|RBC Capital Markets
|08:02
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|07:52
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07:51
|Nike Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:26
|EssilorLuxottica Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:07
|CANCOM Buy
|UBS AG
|24.09.26
|HelloFresh Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.26
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.26
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|24.09.26
|Iberdrola Market-Perform
|Bernstein Research
|24.09.26
|McDonald's Buy
|UBS AG
|24.09.26
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|24.09.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|24.09.26
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|24.09.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.09.26
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|24.09.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.09.26
|Fraport Market-Perform
|Bernstein Research
|24.09.26
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|24.09.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|24.09.26
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|24.09.26
|AB InBev Buy
|UBS AG
|24.09.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|24.09.26
|Schneider Electric Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|24.09.26
|BBVA Hold
|Deutsche Bank AG
|24.09.26
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
|24.09.26
|AB InBev Buy
|Deutsche Bank AG
|24.09.26
|AUMOVIO Outperform
|Bernstein Research
|24.09.26
|ASOS Buy
|Deutsche Bank AG
|24.09.26
|BBVA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|ASOS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.09.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.09.26
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.