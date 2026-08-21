HelloFresh Aktie
|2,89EUR
|0,03EUR
|0,91%
WKN DE: A16140 / ISIN: DE000A161408
HelloFresh Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Hellofresh von 5 auf 3,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Im zweiten Halbjahr müsse der Kochboxen- und Menulieferant beweisen, dass er das richtige Rezept zum Abbremsen des Umsatzrückgangs habe und womöglich wieder wachse, schrieb Nizla Naizer in ihrem am Freitag vorliegenden Kommentar. Dazu gehöre, neue Kunden zu akquirieren./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2026 / 07:57 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HelloFresh Hold
|
Unternehmen:
HelloFresh
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
3,50 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
2,88 €
|
Abst. Kursziel*:
21,49%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
2,89 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
21,07%
|
Analyst Name::
Nizla Naizer
|
KGV*:
-
Nachrichten zu HelloFresh
|
09:28
|Optimismus in Frankfurt: SDAX zum Start des Freitagshandels mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
20.08.26
|SDAX aktuell: SDAX präsentiert sich zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
|
20.08.26
|Schwacher Handel: SDAX zeigt sich schwächer (finanzen.at)
|
20.08.26
|Börse Frankfurt: SDAX am Mittag in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
20.08.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX verbucht zum Handelsstart Abschläge (finanzen.at)
|
19.08.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: Anleger lassen SDAX schlussendlich steigen (finanzen.at)
|
18.08.26
|XETRA-Handel SDAX schlussendlich in der Verlustzone (finanzen.at)
|
18.08.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX legt zu (finanzen.at)
Analysen zu HelloFresh
|08:39
|HelloFresh Hold
|Deutsche Bank AG
|18.08.26
|HelloFresh Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.08.26
|HelloFresh Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.08.26
|HelloFresh Hold
|Deutsche Bank AG
|14.08.26
|HelloFresh Neutral
|UBS AG
|08:39
|HelloFresh Hold
|Deutsche Bank AG
|18.08.26
|HelloFresh Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.08.26
|HelloFresh Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.08.26
|HelloFresh Hold
|Deutsche Bank AG
|14.08.26
|HelloFresh Neutral
|UBS AG
|17.08.26
|HelloFresh Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.26
|HelloFresh Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.26
|HelloFresh Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.05.26
|HelloFresh Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.05.26
|HelloFresh Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.26
|HelloFresh Underweight
|Barclays Capital
|19.03.26
|HelloFresh Verkaufen
|DZ BANK
|29.10.24
|HelloFresh Sell
|UBS AG
|13.09.24
|HelloFresh Sell
|UBS AG
|08:39
|HelloFresh Hold
|Deutsche Bank AG
|18.08.26
|HelloFresh Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.26
|HelloFresh Hold
|Deutsche Bank AG
|14.08.26
|HelloFresh Neutral
|UBS AG
|13.08.26
|HelloFresh Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|HelloFresh
|2,89
|0,91%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:39
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|08:39
|HelloFresh Hold
|Deutsche Bank AG
|08:07
|International Consolidated Airlines Outperform
|RBC Capital Markets
|07:44
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|07:31
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|07:26
|Siemens Energy Outperform
|Bernstein Research
|07:25
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|07:24
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|07:05
|tonies Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:52
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:49
|Renault Equal Weight
|Barclays Capital
|06:44
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:41
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:40
|E.ON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:39
|PUMA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:38
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.26
|CTS Eventim Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.08.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.08.26
|United Internet Kaufen
|DZ BANK
|20.08.26
|Semperit neutral
|Erste Group Bank
|20.08.26
|Walmart Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.08.26
|Walmart Outperform
|RBC Capital Markets
|20.08.26
|Kapsch TrafficCom neutral
|Erste Group Bank
|20.08.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|20.08.26
|BioNTech Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.08.26
|ArcelorMittal Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.08.26
|BBVA Neutral
|UBS AG
|20.08.26
|Santander Buy
|UBS AG
|20.08.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|20.08.26
|Hermès Outperform
|Bernstein Research
|20.08.26
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|20.08.26
|Rio Tinto Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.08.26
|Fraport Market-Perform
|Bernstein Research
|20.08.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|20.08.26
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|20.08.26
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|20.08.26
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|20.08.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|20.08.26
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|20.08.26
|Reckitt Benckiser Group Outperform
|Bernstein Research
|20.08.26
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|20.08.26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|20.08.26
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|20.08.26
|Danone Outperform
|Bernstein Research
|20.08.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|20.08.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|20.08.26
|Hapag-Lloyd Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.26
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|20.08.26
|MTU Aero Engines Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.08.26
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets