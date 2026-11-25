HelloFresh Aktie
WKN DE: A16140 / ISIN: DE000A161408
|
25.11.2026 14:35:39
EQS-DD: HelloFresh SE: Active Ownership Opportunities SCS, buy
|
1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated
a) Name
2. Reason for the notification
a) Position / status
b) Amendment
3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor
a) Name
b) LEI
4. Details of the transaction(s)
a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
b) Nature of the transaction
c) Price(s) and volume(s)
d) Aggregated information
e) Date of the transaction
f) Place of the transaction
25.11.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|HelloFresh SE
|Prinzenstraße 89
|10969 Berlin
|Germany
|Internet:
|www.hellofreshgroup.com
|LEI Code:
|391200ZAF4V6XD2M9G57
|End of News
|EQS News Service
|
108390 25.11.2026 CET/CEST
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Nachrichten zu HelloFresh
|
09:28
|Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX beginnt Donnerstagshandel im Plus (finanzen.at)
|
25.11.26
|Verluste in Frankfurt: SDAX sackt schlussendlich ab (finanzen.at)
|
25.11.26
|Börse Frankfurt: Das macht der SDAX aktuell (finanzen.at)
|
25.11.26
|EQS-DD: HelloFresh SE: Active Ownership Opportunities SCS, buy (EQS Group)
|
25.11.26
|EQS-DD: HelloFresh SE: Active Ownership Opportunities SCS, Kauf (EQS Group)
|
25.11.26
|EQS-DD: HelloFresh SE: Active Ownership Opportunities SCS, buy (EQS Group)
|
25.11.26
|EQS-DD: HelloFresh SE: Active Ownership Opportunities SCS, Kauf (EQS Group)
|
25.11.26
|Freundlicher Handel: SDAX-Börsianer greifen zum Handelsstart zu (finanzen.at)
Analysen zu HelloFresh
|09.11.26
|HelloFresh Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.11.26
|HelloFresh Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|HelloFresh Hold
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|HelloFresh Underweight
|Barclays Capital
|06.11.26
|HelloFresh Neutral
|UBS AG
|09.11.26
|HelloFresh Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.11.26
|HelloFresh Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|HelloFresh Hold
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|HelloFresh Underweight
|Barclays Capital
|06.11.26
|HelloFresh Neutral
|UBS AG
|09.11.26
|HelloFresh Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.11.26
|HelloFresh Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.26
|HelloFresh Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.09.26
|HelloFresh Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.09.26
|HelloFresh Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|HelloFresh Underweight
|Barclays Capital
|21.08.26
|HelloFresh Verkaufen
|DZ BANK
|14.08.26
|HelloFresh Underweight
|Barclays Capital
|19.03.26
|HelloFresh Verkaufen
|DZ BANK
|06.11.26
|HelloFresh Hold
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|HelloFresh Neutral
|UBS AG
|05.11.26
|HelloFresh Neutral
|UBS AG
|05.11.26
|HelloFresh Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|HelloFresh Hold
|Deutsche Bank AG
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Aktien in diesem Artikel
|HelloFresh
|3,29
|-1,23%