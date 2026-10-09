HelloFresh Aktie
WKN DE: A16140 / ISIN: DE000A161408
|
09.10.2026 14:33:56
EQS-DD: HelloFresh SE: Active Ownership Opportunities SCS, Kauf
|
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
09.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|HelloFresh SE
|Prinzenstraße 89
|10969 Berlin
|Deutschland
|Internet:
|www.hellofreshgroup.com
|LEI Code:
|391200ZAF4V6XD2M9G57
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
107462 09.10.2026 CET/CEST
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