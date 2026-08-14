HelloFresh Aktie
WKN DE: A16140 / ISIN: DE000A161408
|
14.08.2026 13:33:40
EQS-DD: HelloFresh SE: Fabien Jacques Jérôme Simon, sell
|
1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated
a) Name
2. Reason for the notification
a) Position / status
b) Initial notification
3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor
a) Name
b) LEI
4. Details of the transaction(s)
a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
b) Nature of the transaction
c) Price(s) and volume(s)
d) Aggregated information
e) Date of the transaction
f) Place of the transaction
14.08.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|HelloFresh SE
|Prinzenstraße 89
|10969 Berlin
|Germany
|Internet:
|www.hellofreshgroup.com
|LEI Code:
|391200ZAF4V6XD2M9G57
|End of News
|EQS News Service
|
106634 14.08.2026 CET/CEST
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Nachrichten zu HelloFresh
|
14.08.26
|Börse Frankfurt in Grün: Zum Handelsende Pluszeichen im SDAX (finanzen.at)
|
14.08.26
|Börse Frankfurt in Grün: SDAX bewegt sich am Freitagnachmittag im Plus (finanzen.at)
|
14.08.26
|EQS-DD: HelloFresh SE: Fabien Jacques Jérôme Simon, Verkauf (EQS Group)
|
14.08.26
|EQS-DD: HelloFresh SE: Fabien Jacques Jérôme Simon, sell (EQS Group)
|
14.08.26
|EQS-DD: HelloFresh SE: Fabien Jacques Jérôme Simon, Verkauf (EQS Group)
|
14.08.26
|EQS-DD: HelloFresh SE: Fabien Jacques Jérôme Simon, sell (EQS Group)
|
14.08.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX am Mittag im Plus (finanzen.at)
|
14.08.26
|XETRA-Handel: SDAX zum Start des Freitagshandels im Plus (finanzen.at)
Analysen zu HelloFresh
|14.08.26
|HelloFresh Hold
|Deutsche Bank AG
|14.08.26
|HelloFresh Neutral
|UBS AG
|14.08.26
|HelloFresh Underweight
|Barclays Capital
|13.08.26
|HelloFresh Neutral
|UBS AG
|13.08.26
|HelloFresh Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.26
|HelloFresh Hold
|Deutsche Bank AG
|14.08.26
|HelloFresh Neutral
|UBS AG
|14.08.26
|HelloFresh Underweight
|Barclays Capital
|13.08.26
|HelloFresh Neutral
|UBS AG
|13.08.26
|HelloFresh Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|HelloFresh Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.26
|HelloFresh Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.05.26
|HelloFresh Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.05.26
|HelloFresh Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.05.26
|HelloFresh Buy
|UBS AG
|14.08.26
|HelloFresh Underweight
|Barclays Capital
|19.03.26
|HelloFresh Verkaufen
|DZ BANK
|29.10.24
|HelloFresh Sell
|UBS AG
|13.09.24
|HelloFresh Sell
|UBS AG
|14.08.26
|HelloFresh Hold
|Deutsche Bank AG
|14.08.26
|HelloFresh Neutral
|UBS AG
|13.08.26
|HelloFresh Neutral
|UBS AG
|13.08.26
|HelloFresh Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|HelloFresh Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel
|HelloFresh
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