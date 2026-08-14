HelloFresh Aktie

HelloFresh für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A16140 / ISIN: DE000A161408

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14.08.2026 13:33:40

EQS-DD: HelloFresh SE: Fabien Jacques Jérôme Simon, sell




Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them

14.08.2026 / 13:32 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.





1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated

a) Name
Title:
First name: Fabien Jacques Jérôme
Last name(s): Simon

2. Reason for the notification

a) Position / status
Position: Member of the managing body

b) Initial notification

3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor

a) Name
HelloFresh SE

b) LEI
391200ZAF4V6XD2M9G57 

4. Details of the transaction(s)

a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
Type: Share
ISIN: DE000A161408

b) Nature of the transaction
Disposal

c) Price(s) and volume(s)
Price(s) Volume(s)
3.430 EUR 171,500.00 EUR

d) Aggregated information
Price Aggregated volume
3.430 EUR 171,500.00 EUR

e) Date of the transaction
13/08/2026; UTC+2

f) Place of the transaction
Name: Xetra
MIC: XETR


14.08.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

















Language: English
Company: HelloFresh SE
Prinzenstraße 89
10969 Berlin
Germany
Internet: www.hellofreshgroup.com
LEI Code: 391200ZAF4V6XD2M9G57



 
End of News EQS News Service




106634  14.08.2026 CET/CEST





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14.08.26 HelloFresh Hold Deutsche Bank AG
14.08.26 HelloFresh Neutral UBS AG
14.08.26 HelloFresh Underweight Barclays Capital
13.08.26 HelloFresh Neutral UBS AG
13.08.26 HelloFresh Neutral JP Morgan Chase & Co.
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HelloFresh 3,13 -7,55% HelloFresh

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