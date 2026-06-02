HelloFresh Aktie
|4,23EUR
|-0,09EUR
|-2,11%
WKN DE: A16140 / ISIN: DE000A161408
02.06.2026 18:50:12
HelloFresh Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Hellofresh von 3,50 auf 3,30 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Marcus Diebel berücksichtigte in einer am Dienstag vorliegenden Studie in seinem Bewertungsmodell Steuereffekte, die 2026 ausgeprägter sein dürften als im Vorjahr./rob/tih/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.06.2026 / 16:30 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.06.2026 / 16:30 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HelloFresh Neutral
|
Unternehmen:
HelloFresh
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
3,30 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
4,22 €
|
Abst. Kursziel*:
-21,78%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
4,23 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-22,02%
|
Analyst Name::
Marcus Diebel
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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