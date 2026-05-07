HelloFresh Aktie
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WKN DE: A16140 / ISIN: DE000A161408
HelloFresh Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Hellofresh nach Zahlen mit einem Kursziel von 10 Euro auf "Buy" belassen. Trion Reid ging am Mittwochnachmittag davon aus, dass das Ausbleiben negativer Überraschungen die Anleger beruhigt hat. Das Erreichen der Jahresziele hänge zwar von einem stärkeren zweiten Halbjahr ab, doch andauernde Investitionen in die eigenen Produkte sollten dies stützen. Die Bewertung der Aktien bleibe attraktiv unter der Annahme, dass die Gewinne eventuell wieder steigen./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 16:53 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HelloFresh Buy
|
Unternehmen:
HelloFresh
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
10,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
4,26 €
|
Abst. Kursziel*:
134,58%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
4,28 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
133,48%
|
Analyst Name::
Trion Reid
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KGV*:
-
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