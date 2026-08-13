HelloFresh Aktie
|3,38EUR
|-0,02EUR
|-0,68%
WKN DE: A16140 / ISIN: DE000A161408
HelloFresh Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Hellofresh nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 4,70 Euro belassen. Der vergleichbare Umsatz liege knapp unter und das operative Ergebnis (aEbitda) im Rahmen der vom Kochboxenanbieter veröffentlichten Konsensschätzungen, schrieb Jo Barnet-Lamb am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Die Umsatzentwicklung bei Fertiggerichten sei schwächer als von ihm erwartet ausgefallen./rob/gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 06:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HelloFresh Neutral
|
Unternehmen:
HelloFresh
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
4,70 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
3,36 €
|
Abst. Kursziel*:
39,96%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
3,38 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
39,18%
|
Analyst Name::
Jo Barnet-Lamb
|
KGV*:
-
Nachrichten zu HelloFresh
|
15:58
|Pluszeichen in Frankfurt: SDAX am Nachmittag mit Gewinnen (finanzen.at)
|
12:27
|Pluszeichen in Frankfurt: SDAX-Börsianer greifen mittags zu (finanzen.at)
|
10:51
|ROUNDUP: Hellofresh verdient weniger und wird zurückhaltender - Aktienkurs fällt (dpa-AFX)
|
09:28
|XETRA-Handel: SDAX klettert zum Start (finanzen.at)
|
09:04
|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Hellofresh auf 'Buy' - Ziel 8,35 Euro (dpa-AFX)
|
07:31
|Hellofresh verdient deutlich weniger - Umsatzprognose konkretisiert (dpa-AFX)
|
06:58
|EQS-News: Q2 2026: HelloFresh SE setzt Fokus weiterhin auf Profitabilität und Effizienz (EQS Group)
|
06:58
|EQS-News: Q2 2026: HelloFresh SE continues focus on profitability and efficiency (EQS Group)
Analysen zu HelloFresh
|11:10
|HelloFresh Neutral
|UBS AG
|08:03
|HelloFresh Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:55
|HelloFresh Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.26
|HelloFresh Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.06.26
|HelloFresh Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:10
|HelloFresh Neutral
|UBS AG
|08:03
|HelloFresh Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:55
|HelloFresh Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.26
|HelloFresh Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.06.26
|HelloFresh Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:55
|HelloFresh Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.26
|HelloFresh Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.05.26
|HelloFresh Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.05.26
|HelloFresh Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.05.26
|HelloFresh Buy
|UBS AG
|19.03.26
|HelloFresh Verkaufen
|DZ BANK
|29.10.24
|HelloFresh Sell
|UBS AG
|13.09.24
|HelloFresh Sell
|UBS AG
|13.08.24
|HelloFresh Sell
|UBS AG
|11:10
|HelloFresh Neutral
|UBS AG
|08:03
|HelloFresh Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|HelloFresh Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.05.26
|HelloFresh Equal Weight
|Barclays Capital
|08.05.26
|HelloFresh Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|HelloFresh
|3,40
|-0,12%
Aktuelle Aktienanalysen
|16:32
|Cisco Buy
|UBS AG
|14:47
|K+S Kaufen
|DZ BANK
|13:57
|Brenntag Halten
|DZ BANK
|13:56
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:24
|Assicurazioni Generali Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:22
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:19
|GEA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:19
|Allianz Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:58
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:45
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:10
|HelloFresh Neutral
|UBS AG
|11:07
|freenet Neutral
|UBS AG
|10:49
|Hapag-Lloyd Hold
|Deutsche Bank AG
|10:42
|SCHOTT Pharma Buy
|UBS AG
|10:35
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
|10:34
|Ottobock Buy
|UBS AG
|10:22
|Grand City Properties Hold
|Deutsche Bank AG
|10:22
|K+S Sell
|Deutsche Bank AG
|10:21
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
|10:18
|MLP Buy
|Baader Bank
|10:05
|TUI Buy
|Deutsche Bank AG
|10:05
|Medios Buy
|Warburg Research
|10:02
|JENOPTIK Buy
|Warburg Research
|10:01
|Brenntag Hold
|Warburg Research
|10:00
|SCHOTT Pharma Buy
|Deutsche Bank AG
|09:58
|E.ON Buy
|Deutsche Bank AG
|09:56
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|09:35
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy
|Deutsche Bank AG
|09:24
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:22
|freenet Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:15
|Hapag-Lloyd Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:11
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:11
|CEWE Stiftung Buy
|Warburg Research
|09:09
|INDUS Buy
|Warburg Research
|09:07
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|09:06
|MTU Aero Engines Buy
|Deutsche Bank AG
|09:05
|JENOPTIK Buy
|Deutsche Bank AG
|09:03
|Douglas Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:02
|Vincorion Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:02
|CEWE Stiftung Buy
|Baader Bank
|09:00
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:53
|Ströer Market-Perform
|Bernstein Research
|08:51
|Medios Buy
|Deutsche Bank AG
|08:48
|CANCOM Buy
|Deutsche Bank AG
|08:47
|RWE Outperform
|RBC Capital Markets
|08:47
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:45
|Sixt Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:45
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:44
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:43
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.