HelloFresh Aktie
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WKN DE: A16140 / ISIN: DE000A161408
HelloFresh Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Hellofresh nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 6,10 Euro belassen. Jo Barnet-Lamb attestierte dem Unternehmen am Mittwoch in einer ersten Reaktion ein unspektakuläres erstes Quartal. Die Erholung im Bereich Fertiggerichte habe sich fortgesetzt./rob/gl/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 06:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HelloFresh Buy
|
Unternehmen:
HelloFresh
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
6,10 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
4,60 €
|
Abst. Kursziel*:
32,55%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
4,54 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
34,51%
|
Analyst Name::
Jo Barnet-Lamb
|
KGV*:
-
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