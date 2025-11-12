EQS-DD: HENSOLDT AG: Oliver Dörre, buy



Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them



12.11.2025 / 10:23 CET/CEST

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.











1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated



a) Name

Title: First name: Oliver Last name(s): Dörre

2. Reason for the notification



a) Position / status

Position: Member of the managing body

b) Initial notification



3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor



a) Name

HENSOLDT AG

b) LEI

894500686FYLLZD3M624

4. Details of the transaction(s)



a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code

Type: Share ISIN: DE000HAG0005

b) Nature of the transaction

Acquisition

c) Price(s) and volume(s)

Price(s) Volume(s) 89.85 EUR 17,970.00 EUR 90.00 EUR 117,000.00 EUR 87.60 EUR 87,600.00 EUR

d) Aggregated information

Price Aggregated volume 89.0280 EUR 222,570.0000 EUR

e) Date of the transaction

11/11/2025; UTC+1

f) Place of the transaction

Name: Börse Frankfurt - Regulierter Markt MIC: FRAA

