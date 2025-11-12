HENSOLDT Aktie

HENSOLDT für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: HAG000 / ISIN: DE000HAG0005

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
12.11.2025 10:25:05

EQS-DD: HENSOLDT AG: Oliver Dörre, buy




Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them

12.11.2025 / 10:23 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.





1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated

a) Name
Title:
First name: Oliver
Last name(s): Dörre

2. Reason for the notification

a) Position / status
Position: Member of the managing body

b) Initial notification

3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor

a) Name
HENSOLDT AG

b) LEI
894500686FYLLZD3M624 

4. Details of the transaction(s)

a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
Type: Share
ISIN: DE000HAG0005

b) Nature of the transaction
Acquisition

c) Price(s) and volume(s)
Price(s) Volume(s)
89.85 EUR 17,970.00 EUR
90.00 EUR 117,000.00 EUR
87.60 EUR 87,600.00 EUR

d) Aggregated information
Price Aggregated volume
89.0280 EUR 222,570.0000 EUR

e) Date of the transaction
11/11/2025; UTC+1

f) Place of the transaction
Name: Börse Frankfurt - Regulierter Markt
MIC: FRAA


12.11.2025 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News















Language: English
Company: HENSOLDT AG
Willy-Messerschmitt-Str. 3
82024 Taufkirchen
Germany
Internet: www.hensoldt.net



 
End of News EQS News Service




101742  12.11.2025 CET/CEST





Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu HENSOLDTmehr Nachrichten