LANXESS Aktie

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WKN DE: 547040 / ISIN: DE0005470405

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19.06.2026 09:14:40

EQS-DD: LANXESS Aktiengesellschaft: Oliver Stratmann, Kauf




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

19.06.2026 / 09:13 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Oliver
Nachname(n): Stratmann

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
LANXESS Aktiengesellschaft

b) LEI
529900PTLRE72EMYIJ77 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE0005470405

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
15,49 EUR 10.068,50 EUR
15,62 EUR 67.947,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
15,6031 EUR 78.015,5000 EUR

e) Datum des Geschäfts
18.06.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Name: TRADEGATE
MIC: TGAT


19.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: LANXESS Aktiengesellschaft
Kennedyplatz 1
50569 Köln
Deutschland
Internet: www.lanxess.com



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




105600  19.06.2026 CET/CEST





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