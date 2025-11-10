LANXESS Aktie
|17,65EUR
|0,29EUR
|1,67%
WKN DE: 547040 / ISIN: DE0005470405
LANXESS Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Lanxess von 24,30 auf 21,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Spezialchemiekonzern habe eine schwache Performance im dritten Quartal hingelegt, schrieb Oliver Schwarz in seinem am Montag vorliegenden Resümee. Er reduzierte seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für die Jahre 2025 bis 2027./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: LANXESS AG Buy
|
Unternehmen:
LANXESS AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
21,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
17,98 €
|
Abst. Kursziel*:
16,80%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
17,65 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
18,98%
|
Analyst Name::
Oliver Schwarz
|
KGV*:
-
