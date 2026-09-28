LANXESS Aktie

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WKN DE: 547040 / ISIN: DE0005470405

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28.09.2026 14:10:08

LANXESS Underweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Lanxess von 14 auf 12,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Anil Shenoy rechnet für das dritte Quartal mit einem operativen Ergebnis (Ebitda) von 148 Millionen Euro und sieht sich damit um 7 Prozent über dem Konsens. Stabile Verhältnisse im dritten Quartal stützten auch die Erwartungen an das Gesamtjahr, die um etwa 5 Prozent über dem Konsens lägen, schrieb er am Freitag in seinem Ausblick. Mit Blick auf Schuldenniveau und Barmittelumschlag bleibt der Experte aber skeptisch für die Aktien. Es bräuchte eine Konjunkturbelebung, die bisher nicht ersichtlich sei./ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2026 / 15:37 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: LANXESS AG Underweight
Unternehmen:
LANXESS AG 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
12,50 €
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
12,35 € 		Abst. Kursziel*:
1,21%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
12,42 € 		Abst. Kursziel aktuell:
0,64%
Analyst Name::
Anil Shenoy 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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