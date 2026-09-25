LANXESS Aktie
|12,46EUR
|-0,26EUR
|-2,04%
WKN DE: 547040 / ISIN: DE0005470405
LANXESS Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Lanxess von 14 auf 11 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Analyst Marcus Dunford-Castro kappte seine operative Ergebnisprognose (Ebitda) für die Kölner am Donnerstag in seinem Ausblick auf den anstehenden Quartalsbericht. Im dritten Quartal dürfte der Höhepunkt des jüngsten Preisauftriebs durch den Nahost-Krieg erreicht worden sein. Mit seiner Ebitda-Prognose von 134 Millionen Euro liegt er dennoch leicht unter dem Konsens. Dunford-Castro befürchtet nun höheren Kostendruck und sieht Nachfragerisiken./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2026 / 13:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: LANXESS AG Underperform
|
Unternehmen:
LANXESS AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
11,00 €
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
12,81 €
|
Abst. Kursziel*:
-14,13%
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
12,46 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-11,72%
|
Analyst Name::
Marcus Dunford-Castro
|
KGV*:
-
Nachrichten zu LANXESS AG
Analysen zu LANXESS AG
|07:52
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|15.09.26
|LANXESS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.26
|LANXESS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|LANXESS Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.08.26
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|07:52
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|15.09.26
|LANXESS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.26
|LANXESS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|LANXESS Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.08.26
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|07.05.26
|LANXESS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.03.26
|LANXESS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.03.26
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|10.11.25
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|06.11.25
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|07:52
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|LANXESS Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.08.26
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.06.26
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08.06.26
|LANXESS Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.09.26
|LANXESS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.26
|LANXESS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.26
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|10.08.26
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|LANXESS Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|LANXESS AG
|12,38
|-2,67%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:09
|Shelly Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:08
|EVOTEC Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:04
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:59
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:58
|HelloFresh Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:56
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:37
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:26
|HelloFresh Neutral
|UBS AG
|08:23
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:08
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|08:07
|AXA Outperform
|RBC Capital Markets
|08:02
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|07:52
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07:51
|Nike Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:26
|EssilorLuxottica Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:07
|CANCOM Buy
|UBS AG
|24.09.26
|HelloFresh Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.26
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.26
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|24.09.26
|Iberdrola Market-Perform
|Bernstein Research
|24.09.26
|McDonald's Buy
|UBS AG
|24.09.26
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|24.09.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|24.09.26
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|24.09.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.09.26
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|24.09.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.09.26
|Fraport Market-Perform
|Bernstein Research
|24.09.26
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|24.09.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|24.09.26
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|24.09.26
|AB InBev Buy
|UBS AG
|24.09.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|24.09.26
|Schneider Electric Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|24.09.26
|BBVA Hold
|Deutsche Bank AG
|24.09.26
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
|24.09.26
|AB InBev Buy
|Deutsche Bank AG
|24.09.26
|AUMOVIO Outperform
|Bernstein Research
|24.09.26
|ASOS Buy
|Deutsche Bank AG
|24.09.26
|BBVA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|ASOS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.09.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.09.26
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|ASOS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.