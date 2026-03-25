LANXESS Aktie
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WKN DE: 547040 / ISIN: DE0005470405
LANXESS Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Lanxess von 15 auf 18 Euro angehoben und die Aktien von "Underweight" auf "Overweight" hochgestuft. Der Chemiekonzern dürfte größter Nutznießer der Chancen sein, die sich aus den anhaltenden Produktionsproblemen im asiatisch-pazifischen Raum aufgrund des Nahost-Kriegs ergeben, schrieb Chetan Udeshi am Mittwoch. Die Kölner seien einer von wenigen, wenn nicht der einzige, westliche Produzent in ihren wichtigsten Produktkategorien. Der Konkurrenzdruck dürfte also merklich nachlassen und folglich die Preissetzungsmacht gestärkt werden. Udeshi drückte den Lanxess-Papieren vor dem Bericht über das erste Quartal am 7. Mai zusätzkich den Stempel "Positive Catalyst Watch" auf./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2026 / 03:37 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / 03:37 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: LANXESS AG Overweight
|
Unternehmen:
LANXESS AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
18,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
14,70 €
|
Abst. Kursziel*:
22,45%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
14,61 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
23,20%
|
Analyst Name::
Chetan Udeshi
|
KGV*:
-
Nachrichten zu LANXESS AG
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24.03.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX verbucht letztendlich Verluste (finanzen.at)
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24.03.26
|Handel in Frankfurt: MDAX legt nachmittags den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
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24.03.26
|ANALYSE-FLASH: DZ Bank senkt fairen Wert für Lanxess auf 15 Euro - 'Halten' (dpa-AFX)
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24.03.26
|Minuszeichen in Frankfurt: MDAX im Minus (finanzen.at)
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24.03.26
|MDAX-Papier LANXESS-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in LANXESS von vor 10 Jahren verloren (finanzen.at)
|
23.03.26
|Börse Frankfurt: MDAX beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
23.03.26
|Pluszeichen in Frankfurt: So entwickelt sich der MDAX am Nachmittag (finanzen.at)
|
20.03.26
|EQS-PVR: LANXESS Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
Analysen zu LANXESS AG
|06:21
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Aktien in diesem Artikel
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Aktuelle Aktienanalysen
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|24.03.26
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