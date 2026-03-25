LANXESS Aktie

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WKN DE: 547040 / ISIN: DE0005470405

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25.03.2026 06:21:52

LANXESS Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Lanxess von 15 auf 18 Euro angehoben und die Aktien von "Underweight" auf "Overweight" hochgestuft. Der Chemiekonzern dürfte größter Nutznießer der Chancen sein, die sich aus den anhaltenden Produktionsproblemen im asiatisch-pazifischen Raum aufgrund des Nahost-Kriegs ergeben, schrieb Chetan Udeshi am Mittwoch. Die Kölner seien einer von wenigen, wenn nicht der einzige, westliche Produzent in ihren wichtigsten Produktkategorien. Der Konkurrenzdruck dürfte also merklich nachlassen und folglich die Preissetzungsmacht gestärkt werden. Udeshi drückte den Lanxess-Papieren vor dem Bericht über das erste Quartal am 7. Mai zusätzkich den Stempel "Positive Catalyst Watch" auf./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2026 / 03:37 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / 03:37 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: LANXESS AG Overweight
Unternehmen:
LANXESS AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
18,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
14,70 € 		Abst. Kursziel*:
22,45%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
14,61 € 		Abst. Kursziel aktuell:
23,20%
Analyst Name::
Chetan Udeshi 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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