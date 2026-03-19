LANXESS Aktie

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WKN DE: 547040 / ISIN: DE0005470405

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19.03.2026 10:32:25

LANXESS Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Lanxess nach Zahlen mit einem Kursziel von 21 Euro auf "Buy" belassen. Der Spezialchemiekonzern leide weiterhin unter einer schwachen Nachfrage, schrieb Oliver Schwarz am Donnerstag. Die Kennziffern für das erste Quartal 2026 dürften schwach ausfallen, selbst wenn er keine negativen Auswirkungen durch schnell steigende Energie- und Rohstoffpreise infolge des Nahost-Krieges berücksichtige. Das laufende Geschäftsjahr werde für Lanxess ein schwieriges Jahr./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: LANXESS AG Buy
Unternehmen:
LANXESS AG 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
21,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
12,18 € 		Abst. Kursziel*:
72,41%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
12,14 € 		Abst. Kursziel aktuell:
72,98%
Analyst Name::
Oliver Schwarz 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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