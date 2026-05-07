LANXESS Aktie

16,13EUR -1,85EUR -10,29%
LANXESS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: 547040 / ISIN: DE0005470405

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07.05.2026 09:45:58

LANXESS Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat Lanxess nach Quartalszahlen des Chemiekonzerns auf "Overweight" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) liege knapp über der Konsensschätzung, schrieb Chetan Udeshi am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Die für das laufende Quartal avisierte Verbesserung der Kennzahl enttäusche hingegen, was die Aktie belasten dürfte./rob/gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 06:51 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 06:51 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: LANXESS AG Overweight
Unternehmen:
LANXESS AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
18,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
16,13 € 		Abst. Kursziel*:
11,59%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
16,13 € 		Abst. Kursziel aktuell:
11,59%
Analyst Name::
Chetan Udeshi 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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