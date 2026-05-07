NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat Lanxess nach Quartalszahlen des Chemiekonzerns auf "Overweight" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) liege knapp über der Konsensschätzung, schrieb Chetan Udeshi am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Die für das laufende Quartal avisierte Verbesserung der Kennzahl enttäusche hingegen, was die Aktie belasten dürfte./rob/gl/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 06:51 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 06:51 / BST





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