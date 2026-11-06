LANXESS Aktie

13,08EUR 0,19EUR 1,47%
LANXESS ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: 547040 / ISIN: DE0005470405

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06.11.2026 12:55:48

LANXESS Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Lanxess nach Zahlen für das dritte Quartal mit einem Kursziel von 13 Euro auf "Hold" belassen. Im Vergleich zu den Sorgen der Investoren seien die Resultate des Chemiekonzerns recht "Ok" gewesen, schrieb Tristan Lamotte in seiner am Freitag vorliegenden Reaktion./mis/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 08:12 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: LANXESS AG Hold
Unternehmen:
LANXESS AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
13,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
13,36 € 		Abst. Kursziel*:
-2,69%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
13,08 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-0,61%
Analyst Name::
Tristan Lamotte 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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12:55 LANXESS Hold Deutsche Bank AG
05.11.26 LANXESS Neutral JP Morgan Chase & Co.
05.11.26 LANXESS Underperform Jefferies & Company Inc.
29.09.26 LANXESS Hold Deutsche Bank AG
28.09.26 LANXESS Underweight Barclays Capital
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Aktien in diesem Artikel

LANXESS AG 13,27 2,95% LANXESS AG

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14:23 Sanofi Buy Deutsche Bank AG
13:42 Deutsche Telekom Buy Goldman Sachs Group Inc.
13:41 Vonovia Neutral Goldman Sachs Group Inc.
13:40 BNP Paribas Buy Goldman Sachs Group Inc.
13:38 Intesa Sanpaolo Buy Goldman Sachs Group Inc.
13:37 CTS Eventim Neutral Goldman Sachs Group Inc.
13:36 JCDecaux Neutral Goldman Sachs Group Inc.
13:25 RATIONAL Halten DZ BANK
13:12 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
13:05 PVA TePla Buy Deutsche Bank AG
13:00 Siemens Healthineers Hold Deutsche Bank AG
12:58 Siemens Hold Deutsche Bank AG
12:56 SUSS MicroTec Buy Deutsche Bank AG
12:56 Nemetschek Buy Deutsche Bank AG
12:55 LANXESS Hold Deutsche Bank AG
12:55 JOST Werke Buy Deutsche Bank AG
12:51 Nordex Buy Deutsche Bank AG
12:48 HelloFresh Hold Deutsche Bank AG
12:39 ASOS Equal Weight Barclays Capital
12:39 Diageo Overweight Barclays Capital
12:39 Swiss Re Underweight Barclays Capital
12:38 Siemens Healthineers Overweight Barclays Capital
12:38 HelloFresh Underweight Barclays Capital
12:38 DHL Group Overweight Barclays Capital
12:28 Deutsche Telekom Buy Deutsche Bank AG
12:27 HENSOLDT Buy Deutsche Bank AG
12:27 Fielmann Buy Deutsche Bank AG
12:26 EVOTEC Hold Deutsche Bank AG
12:08 DHL Group Buy Deutsche Bank AG
12:08 BP Buy UBS AG
12:07 Eni Buy UBS AG
12:07 TotalEnergies Buy UBS AG
11:58 Engie Kaufen DZ BANK
11:57 Commerzbank Hold Deutsche Bank AG
11:55 Diageo Neutral UBS AG
11:54 Bechtle Buy Deutsche Bank AG
11:53 Deutsche Telekom Buy UBS AG
11:53 Swiss Re Sell UBS AG
11:40 AUMOVIO Buy Deutsche Bank AG
11:39 Airbus Hold Jefferies & Company Inc.
11:38 ArcelorMittal Buy UBS AG
11:37 Diageo Neutral JP Morgan Chase & Co.
11:30 AIR France-KLM Hold Deutsche Bank AG
11:27 RENK Buy Deutsche Bank AG
11:25 HelloFresh Neutral UBS AG
11:22 Nike Sector Perform RBC Capital Markets
11:21 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG
11:18 SAF-HOLLAND Hold Deutsche Bank AG
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