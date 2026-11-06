LANXESS Aktie
|13,08EUR
|0,19EUR
|1,47%
WKN DE: 547040 / ISIN: DE0005470405
LANXESS Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Lanxess nach Zahlen für das dritte Quartal mit einem Kursziel von 13 Euro auf "Hold" belassen. Im Vergleich zu den Sorgen der Investoren seien die Resultate des Chemiekonzerns recht "Ok" gewesen, schrieb Tristan Lamotte in seiner am Freitag vorliegenden Reaktion./mis/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 08:12 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: LANXESS AG Hold
|
Unternehmen:
LANXESS AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
13,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
13,36 €
|
Abst. Kursziel*:
-2,69%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
13,08 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-0,61%
|
Analyst Name::
Tristan Lamotte
|
KGV*:
-
Nachrichten zu LANXESS AG
|
12:27
|Minuszeichen in Frankfurt: MDAX am Mittag schwächer (finanzen.at)
|
10:11
|EQS-PVR: LANXESS AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
05.11.26
|AKTIE IM FOKUS 2: Lanxess-Kurssprung nach Zahlen lässt nach - 'Short Squeeze' (dpa-AFX)
|
05.11.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX verbucht zum Handelsende Abschläge (finanzen.at)
|
05.11.26
|ROUNDUP 2: Lanxess hält sich besser als befürchtet - Aktie im Plus (dpa-AFX)
|
05.11.26
|Zuversicht in Frankfurt: MDAX-Börsianer greifen am Nachmittag zu (finanzen.at)
|
05.11.26
|Optimismus in Frankfurt: MDAX mittags mit Kursplus (finanzen.at)
|
05.11.26
|AKTIE IM FOKUS: Lanxess nach Zahlen mit Kursprung - Erholung und 'Short Squeeze' (dpa-AFX)
Analysen zu LANXESS AG
|12:55
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|LANXESS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.26
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.26
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|28.09.26
|LANXESS Underweight
|Barclays Capital
|12:55
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|LANXESS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.26
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.26
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|28.09.26
|LANXESS Underweight
|Barclays Capital
|07.05.26
|LANXESS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.03.26
|LANXESS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.03.26
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|10.11.25
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|06.11.25
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|05.11.26
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|28.09.26
|LANXESS Underweight
|Barclays Capital
|25.09.26
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|LANXESS Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.08.26
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12:55
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|LANXESS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.26
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|15.09.26
|LANXESS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.26
|LANXESS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|LANXESS AG
|13,27
|2,95%
Aktuelle Aktienanalysen
|14:24
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|14:24
|Engie Buy
|Deutsche Bank AG
|14:23
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|13:42
|Deutsche Telekom Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:41
|Vonovia Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:40
|BNP Paribas Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:38
|Intesa Sanpaolo Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:37
|CTS Eventim Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:36
|JCDecaux Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:25
|RATIONAL Halten
|DZ BANK
|13:12
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:05
|PVA TePla Buy
|Deutsche Bank AG
|13:00
|Siemens Healthineers Hold
|Deutsche Bank AG
|12:58
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|12:56
|SUSS MicroTec Buy
|Deutsche Bank AG
|12:56
|Nemetschek Buy
|Deutsche Bank AG
|12:55
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|12:55
|JOST Werke Buy
|Deutsche Bank AG
|12:51
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
|12:48
|HelloFresh Hold
|Deutsche Bank AG
|12:39
|ASOS Equal Weight
|Barclays Capital
|12:39
|Diageo Overweight
|Barclays Capital
|12:39
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|12:38
|Siemens Healthineers Overweight
|Barclays Capital
|12:38
|HelloFresh Underweight
|Barclays Capital
|12:38
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|12:28
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|12:27
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|12:27
|Fielmann Buy
|Deutsche Bank AG
|12:26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|12:08
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|12:08
|BP Buy
|UBS AG
|12:07
|Eni Buy
|UBS AG
|12:07
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|11:58
|Engie Kaufen
|DZ BANK
|11:57
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
|11:55
|Diageo Neutral
|UBS AG
|11:54
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|11:53
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|11:53
|Swiss Re Sell
|UBS AG
|11:40
|AUMOVIO Buy
|Deutsche Bank AG
|11:39
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:38
|ArcelorMittal Buy
|UBS AG
|11:37
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:30
|AIR France-KLM Hold
|Deutsche Bank AG
|11:27
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG
|11:25
|HelloFresh Neutral
|UBS AG
|11:22
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:21
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|11:18
|SAF-HOLLAND Hold
|Deutsche Bank AG