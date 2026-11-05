LANXESS Aktie

14,54EUR 2,33EUR 19,08%
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WKN DE: 547040 / ISIN: DE0005470405

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05.11.2026 09:14:47

LANXESS Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Lanxess nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 15 Euro belassen. Die Resultate des Spezialchemiekonzerns seien weniger schlimm als befürchtet ausgefallen, schrieb Chetan Udeshi in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Auch der Ausblick auf das laufende vierte Quartal habe die trüben Erwartungen übertroffen./rob/edh/stk

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 06:17 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 06:26 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: LANXESS AG Neutral
Unternehmen:
LANXESS AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
15,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
14,42 € 		Abst. Kursziel*:
4,02%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
14,54 € 		Abst. Kursziel aktuell:
3,16%
Analyst Name::
Chetan Udeshi 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu LANXESS AG

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09:14 LANXESS Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:30 LANXESS Underperform Jefferies & Company Inc.
29.09.26 LANXESS Hold Deutsche Bank AG
28.09.26 LANXESS Underweight Barclays Capital
25.09.26 LANXESS Underperform Jefferies & Company Inc.
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Aktien in diesem Artikel

LANXESS AG 14,59 19,49% LANXESS AG

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11:37 Fresenius Medical Care Hold Deutsche Bank AG
11:36 Evonik Hold Deutsche Bank AG
11:36 Novo Nordisk Sell Deutsche Bank AG
11:35 Siltronic Buy Deutsche Bank AG
11:34 BMW Buy Deutsche Bank AG
11:27 Siemens Healthineers Neutral UBS AG
11:24 Swiss Re Underweight JP Morgan Chase & Co.
11:24 AIR France-KLM Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:16 DHL Group Outperform RBC Capital Markets
10:51 Basler Buy Warburg Research
10:48 SAF-HOLLAND Buy Warburg Research
10:47 ADTRAN Holdings Buy Warburg Research
10:46 Fraport Hold Warburg Research
10:29 Siemens Healthineers Buy Jefferies & Company Inc.
10:17 Commerzbank Sector Perform RBC Capital Markets
10:15 EVOTEC Outperform RBC Capital Markets
10:12 Nemetschek Buy Jefferies & Company Inc.
10:09 PVA TePla Buy Jefferies & Company Inc.
10:07 SUSS MicroTec Buy Jefferies & Company Inc.
10:07 Kontron Buy Jefferies & Company Inc.
09:49 HelloFresh Buy Jefferies & Company Inc.
09:48 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
09:26 Nemetschek Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:25 HelloFresh Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:19 AUMOVIO Outperform Bernstein Research
09:19 DHL Group Market-Perform Bernstein Research
09:18 Basler Buy Jefferies & Company Inc.
09:14 LANXESS Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:14 AUMOVIO Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:13 HENSOLDT Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:12 DHL Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:42 Philips Sector Perform RBC Capital Markets
08:40 Heidelberg Materials Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:37 Basler Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:35 JCDecaux Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:35 AUMOVIO Hold Jefferies & Company Inc.
08:34 Fresenius Medical Care Market-Perform Bernstein Research
08:31 HENSOLDT Buy Jefferies & Company Inc.
08:30 LANXESS Underperform Jefferies & Company Inc.
08:25 Deutsche Telekom Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:23 RENK Buy Jefferies & Company Inc.
08:23 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
08:22 DHL Group Hold Jefferies & Company Inc.
07:22 Heidelberg Materials Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:07 SCHOTT Pharma Sector Perform RBC Capital Markets
07:00 Michelin Underweight Barclays Capital
06:55 Fresenius Overweight JP Morgan Chase & Co.
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