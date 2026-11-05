LANXESS Aktie
|14,54EUR
|2,33EUR
|19,08%
WKN DE: 547040 / ISIN: DE0005470405
LANXESS Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Lanxess nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 15 Euro belassen. Die Resultate des Spezialchemiekonzerns seien weniger schlimm als befürchtet ausgefallen, schrieb Chetan Udeshi in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Auch der Ausblick auf das laufende vierte Quartal habe die trüben Erwartungen übertroffen./rob/edh/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 06:17 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 06:26 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: LANXESS AG Neutral
|
Unternehmen:
LANXESS AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
15,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
14,42 €
|
Abst. Kursziel*:
4,02%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
14,54 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
3,16%
|
Analyst Name::
Chetan Udeshi
|
KGV*:
-
Nachrichten zu LANXESS AG
Analysen zu LANXESS AG
|09:14
|LANXESS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:30
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.26
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|28.09.26
|LANXESS Underweight
|Barclays Capital
|25.09.26
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09:14
|LANXESS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:30
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.26
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|28.09.26
|LANXESS Underweight
|Barclays Capital
|25.09.26
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.05.26
|LANXESS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.03.26
|LANXESS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.03.26
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|10.11.25
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|06.11.25
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|08:30
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|28.09.26
|LANXESS Underweight
|Barclays Capital
|25.09.26
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|LANXESS Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.08.26
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09:14
|LANXESS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.26
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|15.09.26
|LANXESS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.26
|LANXESS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.26
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|LANXESS AG
|14,59
|19,49%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:41
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|11:39
|AUTO1 Buy
|Deutsche Bank AG
|11:38
|Philips Hold
|Deutsche Bank AG
|11:37
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
|11:36
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|11:36
|Novo Nordisk Sell
|Deutsche Bank AG
|11:35
|Siltronic Buy
|Deutsche Bank AG
|11:34
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|11:27
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG
|11:24
|Swiss Re Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:24
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:16
|DHL Group Outperform
|RBC Capital Markets
|10:51
|Basler Buy
|Warburg Research
|10:48
|SAF-HOLLAND Buy
|Warburg Research
|10:47
|ADTRAN Holdings Buy
|Warburg Research
|10:46
|Fraport Hold
|Warburg Research
|10:29
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:17
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:15
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|10:12
|Nemetschek Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:09
|PVA TePla Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:07
|SUSS MicroTec Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:07
|Kontron Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:49
|HelloFresh Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:48
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:26
|Nemetschek Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:25
|HelloFresh Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:19
|AUMOVIO Outperform
|Bernstein Research
|09:19
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|09:18
|Basler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:14
|LANXESS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:14
|AUMOVIO Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:13
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:12
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:42
|Philips Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:40
|Heidelberg Materials Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:37
|Basler Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:35
|JCDecaux Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:35
|AUMOVIO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:34
|Fresenius Medical Care Market-Perform
|Bernstein Research
|08:31
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:30
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08:25
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:23
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:23
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:22
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:22
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:07
|SCHOTT Pharma Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:00
|Michelin Underweight
|Barclays Capital
|06:55
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.