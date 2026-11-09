LANXESS Aktie
|12,83EUR
|-0,30EUR
|-2,28%
WKN DE: 547040 / ISIN: DE0005470405
LANXESS Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Lanxess anlässlich der Zahlen zum dritten Quartal bei unverändertem fairen Aktienwert von 17 Euro von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft. Die Aktien des Chemiekonzerns seien fundamental unterbewertet, schrieb Peter Spengler am Montag in seiner Einschätzung. Zum Jahresende rücke die vertraglich gesicherte Verkaufsoption für die Beteiligung an dem mit dem Finanzinvestor Advent betriebenen Gemeinschaftsunternehmen Envalior stärker in den Fokus. Spengler sprach von einem wichtigen Werttreiber./rob/la/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2026 / 11:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / 11:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: LANXESS AG Kaufen
|
Unternehmen:
LANXESS AG
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
12,69 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Halten
|
Kurs aktuell:
12,83 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Peter Spengler
|
KGV*:
-
Nachrichten zu LANXESS AG
|
12:26
|MDAX aktuell: MDAX präsentiert sich fester (finanzen.at)
|
09:28
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX zeigt sich zum Start des Montagshandels schwächer (finanzen.at)
|
06.11.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX verbucht Abschläge (finanzen.at)
|
06.11.26
|Minuszeichen in Frankfurt: MDAX am Mittag schwächer (finanzen.at)
|
06.11.26
|EQS-PVR: LANXESS AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
05.11.26
|LANXESS-Aktie springt an: Etwas mehr Zuversicht für 2026, aber noch keine nachhaltige Erholung in Sicht (dpa-AFX)
|
05.11.26
|AKTIE IM FOKUS 2: Lanxess-Kurssprung nach Zahlen lässt nach - 'Short Squeeze' (dpa-AFX)
|
05.11.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX verbucht zum Handelsende Abschläge (finanzen.at)
Analysen zu LANXESS AG
|11:59
|LANXESS Kaufen
|DZ BANK
|06.11.26
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|LANXESS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.26
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.26
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|11:59
|LANXESS Kaufen
|DZ BANK
|06.11.26
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|LANXESS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.26
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.26
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|11:59
|LANXESS Kaufen
|DZ BANK
|07.05.26
|LANXESS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.03.26
|LANXESS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.03.26
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|10.11.25
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|05.11.26
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|28.09.26
|LANXESS Underweight
|Barclays Capital
|25.09.26
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|LANXESS Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.08.26
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|LANXESS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.26
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|15.09.26
|LANXESS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.26
|LANXESS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|LANXESS AG
|12,84
|-2,21%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:26
|PVA TePla Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:23
|International Consolidated Airlines Buy
|Deutsche Bank AG
|13:23
|DHL Group Hold
|Warburg Research
|13:22
|KRONES Buy
|Deutsche Bank AG
|13:22
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
|13:22
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|13:22
|Stabilus Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:10
|pbb Buy
|Warburg Research
|13:08
|Henkel vz. Equal Weight
|Barclays Capital
|13:07
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|13:06
|Fresenius Overweight
|Barclays Capital
|12:36
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|12:26
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|12:26
|Daimler Truck Buy
|Deutsche Bank AG
|12:21
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|12:10
|AUMOVIO Buy
|UBS AG
|11:59
|LANXESS Kaufen
|DZ BANK
|11:52
|Ferrari Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:52
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|11:27
|HUGO BOSS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:25
|GEA Buy
|UBS AG
|11:24
|Ahold Delhaize Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:23
|ASOS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:22
|Hannover Rück Buy
|UBS AG
|11:16
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|11:15
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|11:12
|UniCredit Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:11
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:11
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|11:10
|GEA Market-Perform
|Bernstein Research
|11:09
|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
|10:55
|ING Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:54
|Engie Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:54
|International Consolidated Airlines Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:53
|Nordex Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:52
|Siemens Healthineers Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:50
|SCHOTT Pharma Neutral
|UBS AG
|10:48
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|10:31
|Lenzing neutral
|Deutsche Bank AG
|10:24
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:01
|arGEN-X Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:38
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:30
|Hannover Rück Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:05
|DEUTZ Buy
|Deutsche Bank AG
|08:44
|GEA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:24
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:13
|KRONES Market-Perform
|Bernstein Research
|08:13
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|08:12
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|08:08
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)