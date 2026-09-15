LANXESS Aktie
|13,16EUR
|-0,82EUR
|-5,87%
WKN DE: 547040 / ISIN: DE0005470405
15.09.2026 06:43:23
LANXESS Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Lanxess von 18 auf 15 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Chetan Udeshi kappte am Montag seine Schätzungen für den Spezialchemiekonzern aufgrund möglichen Gegenwinds von der Energiekostenseite./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.09.2026 / 19:15 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: LANXESS AG Neutral
|
Unternehmen:
LANXESS AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
15,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
14,17 €
|
Abst. Kursziel*:
5,86%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
13,16 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
13,98%
|
Analyst Name::
Chetan Udeshi
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu LANXESS AG
Analysen zu LANXESS AG
|06:43
|LANXESS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.26
|LANXESS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|LANXESS Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.08.26
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|10.08.26
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|06:43
|LANXESS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.26
|LANXESS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|LANXESS Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.08.26
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|10.08.26
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|07.05.26
|LANXESS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.03.26
|LANXESS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.03.26
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|10.11.25
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|06.11.25
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|13.08.26
|LANXESS Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.08.26
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.06.26
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08.06.26
|LANXESS Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.05.26
|LANXESS Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06:43
|LANXESS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.26
|LANXESS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.26
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|10.08.26
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|LANXESS Halten
|DZ BANK
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Aktien in diesem Artikel
|LANXESS AG
|13,86
|-0,86%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:28
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|08:24
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|07:57
|GSK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:53
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|07:52
|National Grid Outperform
|Bernstein Research
|06:57
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:53
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06:50
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:46
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:44
|Barclays Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:43
|LANXESS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:42
|SCHOTT Pharma Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.09.26
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.09.26
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.09.26
|Volvo AB Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.09.26
|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
|14.09.26
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|14.09.26
|Broadcom Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|ASTA Energy Solutions Add
|Baader Bank
|14.09.26
|Oracle Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.09.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.09.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.09.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|14.09.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|ams neutral
|Deutsche Bank AG
|14.09.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.09.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.09.26
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.09.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|14.09.26
|AB InBev Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|RELX Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|Hermès Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|Hapag-Lloyd Underweight
|Barclays Capital
|14.09.26
|Inditex Overweight
|Barclays Capital
|14.09.26
|Raiffeisen neutral
|Barclays Capital
|14.09.26
|Erste Group Bank kaufen
|Barclays Capital
|14.09.26
|SAFRAN Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.09.26
|Rolls-Royce Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.09.26
|MTU Aero Engines Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.09.26
|Iberdrola Market-Perform
|Bernstein Research
|14.09.26
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|14.09.26
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.09.26
|Swiss Re Underweight
|JP Morgan Chase & Co.