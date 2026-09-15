LANXESS Aktie

13,16EUR -0,82EUR -5,87%
LANXESS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: 547040 / ISIN: DE0005470405

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15.09.2026 06:43:23

LANXESS Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Lanxess von 18 auf 15 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Chetan Udeshi kappte am Montag seine Schätzungen für den Spezialchemiekonzern aufgrund möglichen Gegenwinds von der Energiekostenseite./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.09.2026 / 19:15 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: LANXESS AG Neutral
Unternehmen:
LANXESS AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
15,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
14,17 € 		Abst. Kursziel*:
5,86%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
13,16 € 		Abst. Kursziel aktuell:
13,98%
Analyst Name::
Chetan Udeshi 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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06:43 LANXESS Neutral JP Morgan Chase & Co.
11.09.26 LANXESS Neutral JP Morgan Chase & Co.
13.08.26 LANXESS Sell Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.08.26 LANXESS Hold Deutsche Bank AG
10.08.26 LANXESS Hold Deutsche Bank AG
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Aktien in diesem Artikel

LANXESS AG 13,86 -0,86% LANXESS AG

Aktuelle Aktienanalysen

08:28 RTL Market-Perform Bernstein Research
08:24 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform Bernstein Research
07:57 GSK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:53 Netflix Outperform Bernstein Research
07:52 National Grid Outperform Bernstein Research
06:57 EssilorLuxottica Buy Jefferies & Company Inc.
06:53 McDonald's Sector Perform RBC Capital Markets
06:50 Heidelberg Materials Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:46 Fraport Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:44 Barclays Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:43 LANXESS Neutral JP Morgan Chase & Co.
06:42 SCHOTT Pharma Overweight JP Morgan Chase & Co.
14.09.26 TRATON Hold Jefferies & Company Inc.
14.09.26 Daimler Truck Buy Jefferies & Company Inc.
14.09.26 Volvo AB Buy Jefferies & Company Inc.
14.09.26 Nutrien Outperform RBC Capital Markets
14.09.26 SpaceX Outperform Bernstein Research
14.09.26 Intel Market-Perform Bernstein Research
14.09.26 Broadcom Outperform Bernstein Research
14.09.26 AMD Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 ASTA Energy Solutions Add Baader Bank
14.09.26 Oracle Buy Goldman Sachs Group Inc.
14.09.26 ASML NV Overweight JP Morgan Chase & Co.
14.09.26 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
14.09.26 Intel Market-Perform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 AMD Outperform Bernstein Research
14.09.26 ABB Market-Perform Bernstein Research
14.09.26 Siemens Outperform Bernstein Research
14.09.26 Schneider Electric Outperform Bernstein Research
14.09.26 ams neutral Deutsche Bank AG
14.09.26 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
14.09.26 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
14.09.26 GSK Buy Jefferies & Company Inc.
14.09.26 Sanofi Buy Deutsche Bank AG
14.09.26 AB InBev Outperform Bernstein Research
14.09.26 RELX Outperform Bernstein Research
14.09.26 Hermès Outperform Bernstein Research
14.09.26 Hapag-Lloyd Underweight Barclays Capital
14.09.26 Inditex Overweight Barclays Capital
14.09.26 Raiffeisen neutral Barclays Capital
14.09.26 Erste Group Bank kaufen Barclays Capital
14.09.26 SAFRAN Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.09.26 Rolls-Royce Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.09.26 MTU Aero Engines Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.09.26 Iberdrola Market-Perform Bernstein Research
14.09.26 Enel Market-Perform Bernstein Research
14.09.26 Saint-Gobain Overweight JP Morgan Chase & Co.
14.09.26 Swiss Re Underweight JP Morgan Chase & Co.
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