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WKN DE: A1H8BV / ISIN: DE000A1H8BV3

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15.05.2026 09:47:41

EQS-DD: NORMA Group SE: Birgit Seeger, Kauf




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

15.05.2026 / 09:46 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Birgit
Nachname(n): Seeger

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Berichtigung
Tippfehler im Volumen.

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
NORMA Group SE

b) LEI
5299000LM9HC76W5XD46 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000A1H8BV3

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
15,70 EUR 3.611 EUR
15,70 EUR 3.611 EUR
15,70 EUR 3.611 EUR
15,70 EUR 1.256 EUR
15,70 EUR 3.611 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
15,7000 EUR 15.700,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts
07.05.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Name: Tradegate Exchange
MIC: TGAT


15.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: NORMA Group SE
Edisonstr. 4
63477 Maintal
Deutschland
Internet: www.normagroup.com



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




104886  15.05.2026 CET/CEST





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