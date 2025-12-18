Raiffeisen Aktie

Raiffeisen für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 60630 / ISIN: AT0000606306

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
18.12.2025 10:12:07

EQS-DD: Raiffeisen Bank International AG: Mag. Peter Anzeletti-Reikl, sell




Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them

18.12.2025 / 10:10 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.





1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated

a) Name
Title: Mag.
First name: Peter
Last name(s): Anzeletti-Reikl

2. Reason for the notification

a) Position / status
Position: Member of the administrative or supervisory body

b) Initial notification

3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor

a) Name
Raiffeisen Bank International AG

b) LEI
9ZHRYM6F437SQJ6OUG95 

4. Details of the transaction(s)

a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
Type: Share
ISIN: AT0000606306

b) Nature of the transaction
Disposal

c) Price(s) and volume(s)
Price(s) Volume(s)
36.38 EUR 142 Units
36.38 EUR 400 Units
36.4 EUR 51 Units
36.42 EUR 291 Units
36.46 EUR 400 Units
36.46 EUR 400 Units
36.48 EUR 27 Units
36.5 EUR 200 Units
36.5 EUR 200 Units
36.5 EUR 200 Units
36.5 EUR 200 Units
36.5 EUR 60 Units
36.5 EUR 300 Units
36.52 EUR 604 Units

d) Aggregated information
Price Aggregated volume
36.4672 EUR 3,475.0000 Units

e) Date of the transaction
18/12/2025; UTC+1

f) Place of the transaction
Name: XETRA
MIC: XETR


18.12.2025 CET/CEST
View original content: EQS News















Language: English
Company: Raiffeisen Bank International AG
Am Stadtpark 9
A-1030 Vienna
Austria
Internet: https://www.rbinternational.com/en/raiffeisen.html



 
End of News EQS News Service




102554  18.12.2025 CET/CEST





Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Raiffeisenmehr Nachrichten

Analysen zu Raiffeisenmehr Analysen

15.12.25 Raiffeisen Erste Group Bank
04.11.25 Raiffeisen Barclays Capital
31.10.25 Raiffeisen Reduce Baader Bank
22.10.25 Raiffeisen neutral Deutsche Bank AG
30.09.25 Raiffeisen Equal weight Barclays Capital
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Raiffeisen 36,40 -2,15% Raiffeisen

Letzte Top-Ranking Nachrichten

06:30 Staatsinsolvenz: Das sind die größten Pleiteweltmeister
14.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 50
14.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 50: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.12.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
13.12.25 KW 50: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX im Minus -- DAX kaum verändert -- Asiens Börsen uneins
Am heimischen Aktienmarkt geht es abwärts. Am deutschen Aktienmarkt werden kaum Veränderungen verzeichnet. An den Börsen in Asien geht es am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen