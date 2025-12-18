Raiffeisen Aktie
WKN: 60630 / ISIN: AT0000606306
18.12.2025 10:12:06
EQS-DD: Raiffeisen Bank International AG: Mag. Peter Anzeletti-Reikl, Verkauf
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
18.12.2025 CET/CEST
Sprache:
Deutsch
Unternehmen:
Raiffeisen Bank International AG
Am Stadtpark 9
A-1030 Wien
Österreich
Internet:
https://www.rbinternational.com/en/raiffeisen.html
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
102554 18.12.2025 CET/CEST
10:12
|EQS-DD: Raiffeisen Bank International AG: Mag. Peter Anzeletti-Reikl, sell (EQS Group)
10:12
|EQS-DD: Raiffeisen Bank International AG: Mag. Peter Anzeletti-Reikl, Verkauf (EQS Group)
17.12.25
|Österreichische Raiffeisen Bank International bekommt neuen Chef (dpa-AFX)
17.12.25
|Mittwochshandel in Wien: ATX Prime schließt in der Gewinnzone (finanzen.at)
17.12.25
|Gewinne in Wien: ATX beendet den Mittwochshandel mit Gewinnen (finanzen.at)
17.12.25
|EQS-Adhoc: Raiffeisen Bank International AG: Michael Höllerer wird mit 1. Juli 2026 Johann Strobl als CEO der RBI nachfolgen (EQS Group)
17.12.25
|EQS-Adhoc: Raiffeisen Bank International AG: Michael Höllerer will succeed Johann Strobl as CEO of RBI on 1 July 2026 (EQS Group)
17.12.25
|Wiener Börse-Handel: ATX im Aufwind (finanzen.at)
|15.12.25
|Raiffeisen
|Erste Group Bank
|04.11.25
|Raiffeisen
|Barclays Capital
|31.10.25
|Raiffeisen Reduce
|Baader Bank
|22.10.25
|Raiffeisen neutral
|Deutsche Bank AG
|30.09.25
|Raiffeisen Equal weight
|Barclays Capital
|15.12.25
|Raiffeisen
|Erste Group Bank
|04.11.25
|Raiffeisen
|Barclays Capital
|31.10.25
|Raiffeisen Reduce
|Baader Bank
|22.10.25
|Raiffeisen neutral
|Deutsche Bank AG
|30.09.25
|Raiffeisen Equal weight
|Barclays Capital
|11.04.25
|Raiffeisen accumulate
|Erste Group Bank
|05.02.24
|Raiffeisen buy
|Erste Group Bank
|06.10.23
|Raiffeisen buy
|Erste Group Bank
|29.06.23
|Raiffeisen kaufen
|Erste Group Bank
|07.12.22
|Raiffeisen kaufen
|Erste Group Bank
|31.10.25
|Raiffeisen Reduce
|Baader Bank
|14.02.25
|Raiffeisen verkaufen
|Baader Bank
|06.11.23
|Raiffeisen Sell
|Baader Bank
|13.07.17
|Raiffeisen Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.06.17
|Raiffeisen verkaufen
|Barclays Capital
|22.10.25
|Raiffeisen neutral
|Deutsche Bank AG
|01.08.25
|Raiffeisen neutral
|Deutsche Bank AG
|18.07.25
|Raiffeisen Hold
|Deutsche Bank AG
|07.05.25
|Raiffeisen neutral
|Deutsche Bank AG
|01.08.24
|Raiffeisen neutral
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Raiffeisen
|36,40
|-2,15%