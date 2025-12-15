Rheinmetall Aktie

15.12.2025 16:06:01

EQS-DD: Rheinmetall AG: Murat Küplemez, sell




Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them

15.12.2025 / 16:05 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.





1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated

a) Name
Title:
First name: Murat
Last name(s): Küplemez

2. Reason for the notification

a) Position / status
Position: Member of the administrative or supervisory body

b) Initial notification

3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor

a) Name
Rheinmetall AG

b) LEI
5299001OU9CSE29O6S05 

4. Details of the transaction(s)

a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
Type: Share
ISIN: DE0007030009

b) Nature of the transaction
Disposal

c) Price(s) and volume(s)
Price(s) Volume(s)
450.00 EUR 10,800.00 EUR

d) Aggregated information
Price Aggregated volume
450.0000 EUR 10,800.0000 EUR

e) Date of the transaction
15/03/2024; UTC+1

f) Place of the transaction
Outside a trading venue


15.12.2025 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News















Language: English
Company: Rheinmetall AG
Rheinmetall Platz 1
40476 Düsseldorf
Germany
Internet: www.rheinmetall.com



 
End of News EQS News Service




102488  15.12.2025 CET/CEST





