Schaeffler Aktie
WKN DE: SHA010 / ISIN: DE000SHA0100
|
29.01.2026 17:08:09
EQS-DD: Schaeffler AG: Andreas Schick, Verkauf
|
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
29.01.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Schaeffler AG
|Industriestr. 1-3
|91074 Herzogenaurach
|Deutschland
|Internet:
|www.schaeffler.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
103032 29.01.2026 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Schaeffler AG
|
17:59
|Gute Stimmung in Frankfurt: Schlussendlich Gewinne im SDAX (finanzen.at)
|
15:58
|SDAX-Handel aktuell: Börsianer lassen SDAX am Nachmittag steigen (finanzen.at)
|
12:27
|Minuszeichen in Frankfurt: Das macht der SDAX aktuell (finanzen.at)
|
09:29
|Freundlicher Handel: SDAX beginnt Sitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
|
29.01.26
|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Schaeffler auf 'Buy' - Ziel 12,60 Euro (dpa-AFX)
|
29.01.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX präsentiert sich letztendlich leichter (finanzen.at)
|
29.01.26
|EQS-DD: Schaeffler AG: Andreas Schick, sell (EQS Group)
|
29.01.26
|EQS-DD: Schaeffler AG: Andreas Schick, Verkauf (EQS Group)