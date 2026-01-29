Schaeffler Aktie

WKN DE: SHA010 / ISIN: DE000SHA0100

29.01.2026 17:08:09

EQS-DD: Schaeffler AG: Andreas Schick, Verkauf




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

29.01.2026 / 17:06 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Andreas
Nachname(n): Schick

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Schaeffler AG

b) LEI
549300Q7E782X7GC1P43 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000SHA0100

b) Art des Geschäfts
Verkauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
11,6600115 EUR 233.200,23 EUR
11,68 EUR 233.600,00 EUR
11,67 EUR 162.399,90 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
11,6700 EUR 629.200,1300 EUR

e) Datum des Geschäfts
28.01.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Name: Xetra
MIC: XETR


29.01.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Schaeffler AG
Industriestr. 1-3
91074 Herzogenaurach
Deutschland
Internet: www.schaeffler.com



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




103032  29.01.2026 CET/CEST





