NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Schaeffler nach einer Telefonkonferenz nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 8,70 Euro belassen. Der Automobil- und Industriezulieferer habe sich vorsichtig optimistisch gezeigt mit Blick auf das Schlussquartal, schrieb Vanessa Jeffriess in einer am Dienstag vorliegenden Studie. So befänden sich die Geschäftssegmente Vehicle Lifetime Solutions und E-Mobilität auf dem richtigen Weg./rob/bek/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 09:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2026 / 09:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.