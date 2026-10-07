Schaeffler Aktie
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WKN DE: SHA010 / ISIN: DE000SHA0100
Schaeffler Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Schaeffler nach einem Kapitalmarkttag der Beteiligung Agility Robotics auf "Buy" mit einem Kursziel von 8,70 Euro belassen. Die Veranstaltung habe interessante Einblicke in die Geschäfte des Auto- und Industriezulieferers sowie in den Markt für humanoide Robotik ermöglicht, schrieb Vanessa Jeffriess in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Während das Interesse der Anleger an Schaefflers Humanoid-Strategie in letzter Zeit nachgelassen habe, nehme die kommerzielle Dynamik in der Humanoid-Branche zu./rob/la/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2026 / 08:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2026 / 08:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Schaeffler AG Buy
|
Unternehmen:
Schaeffler AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
8,70 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
6,30 €
|
Abst. Kursziel*:
38,10%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
6,30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
38,10%
|
Analyst Name::
Vanessa Jeffriess
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Schaeffler AG
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