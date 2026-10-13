Schaeffler Aktie
|5,79EUR
|-0,19EUR
|-3,18%
WKN DE: SHA010 / ISIN: DE000SHA0100
Schaeffler Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat Schaeffler nach überraschend vorgelegten Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 8,50 Euro belassen. Der entscheidende Punkt im Zahlenwerk sei eine einmalige Sonderbelastung im Bereich E-Mobilität, schrieb Jose M Asumendi in einer Schnelleinschätzung am Dienstag. Diese resultiere aus Wertminderungen und Rückstellungen im Zusammenhang mit rückläufigen Projektvolumina europäischer Autohersteller ? insbesondere in China ? sowie aus der Portfoliobereinigung in Teilen des Thermomanagements. Das Management habe diesen Schritt als proaktive Reduzierung von Bilanzrisiken und Abbau von Überkapazitäten bezeichnet, wodurch die Rentabilität in den kommenden Jahren rechnerisch steigen und das Ziel unterstützt werde, im Bereich Elektromobilität die Gewinnschwelle zu erreichen./ck/rob/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 09:04 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2026 / 09:04 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Schaeffler AG Neutral
|
Unternehmen:
Schaeffler AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
8,50 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
5,76 €
|
Abst. Kursziel*:
47,57%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
5,79 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
46,80%
|
Analyst Name::
Jose M Asumendi
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Schaeffler AG
|
11:19
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Schaeffler nach Quartalszahlen auf 'Neutral' (dpa-AFX)
|
09:17
|EQS-News: Schaeffler gibt vorläufige Zahlen für die ersten neun Monate 2026 bekannt (EQS Group)
|
09:17
|EQS-News: Schaeffler releases preliminary numbers for first nine months of 2026 (EQS Group)
|
12.10.26
|EQS-News: Schaeffler schließt Ergebnisverbesserungsprogramm mit rund 1.800 zusätzlichen Altersteilzeitverträgen ab (EQS Group)
|
12.10.26
|EQS-News: Schaeffler completes earnings improvement program with about 1,800 additional partial retirement agreements (EQS Group)
|
12.10.26
|Handel in Frankfurt: MDAX zum Start fester (finanzen.at)
|
09.10.26
|Börse Frankfurt in Grün: MDAX schlussendlich freundlich (finanzen.at)
|
09.10.26
|Zuversicht in Frankfurt: Das macht der MDAX mittags (finanzen.at)
Analysen zu Schaeffler AG
|10:11
|Schaeffler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.26
|Schaeffler Neutral
|UBS AG
|07.10.26
|Schaeffler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.09.26
|Schaeffler Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|Schaeffler Hold
|Deutsche Bank AG
|10:11
|Schaeffler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.26
|Schaeffler Neutral
|UBS AG
|07.10.26
|Schaeffler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.09.26
|Schaeffler Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|Schaeffler Hold
|Deutsche Bank AG
|10:11
|Schaeffler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|Schaeffler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|Schaeffler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|Schaeffler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|Schaeffler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.07.26
|Schaeffler Sell
|UBS AG
|06.05.26
|Schaeffler Sell
|UBS AG
|16.04.26
|Schaeffler Sell
|UBS AG
|09.04.26
|Schaeffler Sell
|UBS AG
|04.03.26
|Schaeffler Sell
|UBS AG
|09.10.26
|Schaeffler Neutral
|UBS AG
|28.09.26
|Schaeffler Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|Schaeffler Hold
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Schaeffler Hold
|Deutsche Bank AG
|05.08.26
|Schaeffler Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Schaeffler AG
|5,77
|-3,51%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:52
|Schaeffler Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:44
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|10:11
|Schaeffler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:00
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|09:08
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|09:08
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|09:08
|Danone Outperform
|Bernstein Research
|09:08
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|08:59
|Südzucker Hold
|Deutsche Bank AG
|08:58
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:56
|Befesa Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:56
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:03
|Givaudan Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|L'Oréal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.10.26
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|12.10.26
|Semperit buy
|Baader Bank
|12.10.26
|Sartorius vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|Aroundtown Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.10.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|12.10.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.10.26
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.10.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|12.10.26
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|12.10.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|Unilever Hold
|Deutsche Bank AG
|12.10.26
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|12.10.26
|ING Group Buy
|Deutsche Bank AG
|12.10.26
|Daimler Truck Buy
|Deutsche Bank AG
|12.10.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|Nutrien Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|12.10.26
|flatexDEGIRO Overweight
|Barclays Capital
|12.10.26
|Philips Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.10.26
|Bechtle Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.10.26
|Schneider Electric Kaufen
|DZ BANK
|12.10.26
|PUMA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.10.26
|Nordex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.10.26
|Ahold Delhaize Market-Perform
|Bernstein Research
|12.10.26
|Engie Overweight
|JP Morgan Chase & Co.