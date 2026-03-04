Schaeffler Aktie
|8,22EUR
|0,27EUR
|3,33%
WKN DE: SHA010 / ISIN: DE000SHA0100
04.03.2026 11:05:02
Schaeffler Sell
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Schaeffler von 8,30 auf 7,10 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Ein wohl schwächeres Jahr 2026 lege die Latte für 2028 höher, schrieb Juan Perez-Carrascosa am Mittwoch im Nachgang des Geschäftsberichts./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.03.2026 / 18:27 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Schaeffler AG Sell
|
Unternehmen:
Schaeffler AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
7,10 €
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
8,24 €
|
Abst. Kursziel*:
-13,83%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
8,22 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-13,63%
|
Analyst Name::
Juan Perez-Carrascosa
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Schaeffler AG
|
09:28
|Börse Frankfurt in Grün: SDAX beginnt Mittwochssitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
|
03.03.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX beendet die Sitzung weit im Minus (finanzen.at)
|
03.03.26
|Schwache Performance in Frankfurt: So entwickelt sich der SDAX aktuell (finanzen.at)
|
03.03.26
|ROUNDUP 2: Schaeffler geht mit Vorsicht ins neue Jahr - Aktie lässt Luft ab (dpa-AFX)
|
03.03.26
|Minuszeichen in Frankfurt: SDAX-Anleger treten Rückzug an (finanzen.at)
|
03.03.26
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Schaeffler auf 'Neutral' - Ziel 10 Euro (dpa-AFX)
|
03.03.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX verliert zum Start (finanzen.at)
|
03.03.26
|AKTIE IM FOKUS: Schaeffler vorbörslich unter Druck wegen vorsichtigem Ausblick (dpa-AFX)
Analysen zu Schaeffler AG
|11:05
|Schaeffler Sell
|UBS AG
|08:43
|Schaeffler Hold
|Deutsche Bank AG
|03.03.26
|Schaeffler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.03.26
|Schaeffler Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.03.26
|Schaeffler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:05
|Schaeffler Sell
|UBS AG
|08:43
|Schaeffler Hold
|Deutsche Bank AG
|03.03.26
|Schaeffler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.03.26
|Schaeffler Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.03.26
|Schaeffler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.03.26
|Schaeffler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.03.26
|Schaeffler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.03.26
|Schaeffler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.01.26
|Schaeffler Buy
|Citigroup Corp.
|29.01.26
|Schaeffler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:05
|Schaeffler Sell
|UBS AG
|03.02.26
|Schaeffler Sell
|UBS AG
|02.07.24
|Schaeffler Sell
|UBS AG
|07.05.24
|Schaeffler Sell
|UBS AG
|10.04.24
|Schaeffler Sell
|UBS AG
|08:43
|Schaeffler Hold
|Deutsche Bank AG
|03.03.26
|Schaeffler Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.01.26
|Schaeffler Neutral
|UBS AG
|30.01.26
|Schaeffler Hold
|Deutsche Bank AG
|30.01.26
|Schaeffler Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Schaeffler AG
|8,26
|3,83%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:13
|Grand City Properties Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:10
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11:09
|Fresenius Overweight
|Barclays Capital
|11:07
|Sixt Buy
|UBS AG
|11:06
|Aroundtown Neutral
|UBS AG
|11:06
|Symrise Buy
|UBS AG
|11:05
|Grand City Properties Neutral
|UBS AG
|11:05
|Schaeffler Sell
|UBS AG
|11:04
|Evonik Neutral
|UBS AG
|11:03
|Bilfinger Neutral
|UBS AG
|10:52
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
|10:15
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:14
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|10:11
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:11
|Österreichische Post neutral
|Erste Group Bank
|10:04
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:59
|adidas Buy
|Deutsche Bank AG
|09:58
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:54
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:52
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|09:50
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:49
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:43
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09:36
|Bayer Overweight
|Barclays Capital
|09:34
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:26
|adidas Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:26
|TRATON Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:23
|adidas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:20
|Aroundtown Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:06
|AUTO1 Buy
|Deutsche Bank AG
|08:54
|Symrise Equal Weight
|Barclays Capital
|08:47
|Continental Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:46
|flatexDEGIRO Buy
|Deutsche Bank AG
|08:43
|Schaeffler Hold
|Deutsche Bank AG
|08:34
|HelloFresh Hold
|Deutsche Bank AG
|08:34
|Symrise Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:26
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
|08:24
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:55
|Apple Neutral
|UBS AG
|07:51
|BASF Neutral
|UBS AG
|07:49
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|07:48
|Beiersdorf Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:46
|Evonik Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07:43
|Santander Overweight
|Barclays Capital
|07:42
|Eni Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:41
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:40
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:34
|Sartorius vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:27
|Yara International ASA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:22
|KION GROUP Hold
|Jefferies & Company Inc.