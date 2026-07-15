Schaeffler Aktie
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WKN DE: SHA010 / ISIN: DE000SHA0100
Schaeffler Sell
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Schaeffler mit einem Kursziel von 7,10 Euro auf "Sell" belassen. Die Margenentwicklung könne möglicherweise den mauen Umsatztrend kompensieren, schrieb Juan Perez-Carrascosa am Dienstagabend nach den letzten Signalen des Industriekonzerns vor dem Quartalsbericht./rob/ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2026 / 17:26 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Schaeffler AG Sell
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Unternehmen:
Schaeffler AG
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Analyst:
UBS AG
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Kursziel:
7,10 €
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Rating jetzt:
Sell
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Kurs*:
8,47 €
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Abst. Kursziel*:
-16,17%
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Rating update:
Sell
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Kurs aktuell:
8,50 €
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Abst. Kursziel aktuell:
-16,47%
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Analyst Name::
Juan Perez-Carrascosa
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KGV*:
-
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