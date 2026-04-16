Schaeffler Aktie

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WKN DE: SHA010 / ISIN: DE000SHA0100

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16.04.2026 10:26:32

Schaeffler Sell

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Schaeffler mit einem Kursziel von 7,10 Euro auf "Sell" belassen. Die Ebit-Marge sei die entscheidende positive Nachricht, schrieb Juan Perez-Carrascosa am Mittwoch nach den letzten Signalen des Industriekonzerns und Autozulieferers vor dem Quartalsbericht./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 08:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Schaeffler AG Sell
Unternehmen:
Schaeffler AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
7,10 €
Rating jetzt:
Sell 		Kurs*:
8,18 € 		Abst. Kursziel*:
-13,20%
Rating update:
Sell 		Kurs aktuell:
8,20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-13,41%
Analyst Name::
Juan Perez-Carrascosa 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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