Schaeffler Aktie
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WKN DE: SHA010 / ISIN: DE000SHA0100
Schaeffler Sell
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Schaeffler auf "Sell" mit einem Kursziel von 7,10 Euro belassen. Der Auto- und IUndsustriezulieferer habe im ersten Quartal ein wenig besser als erwartet abgeschnitten, schrieb Juan Perez-Carrascosa in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Er konstatierte eine gute Entwicklung in den Bereichen E-Mobilität und humanoide Roboter./rob/gl/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 06:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Schaeffler AG Sell
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Unternehmen:
Schaeffler AG
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Analyst:
UBS AG
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Kursziel:
7,10 €
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Rating jetzt:
Sell
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Kurs*:
8,39 €
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Abst. Kursziel*:
-15,38%
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Rating update:
Sell
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Kurs aktuell:
8,44 €
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Abst. Kursziel aktuell:
-15,88%
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Analyst Name::
Juan Perez-Carrascosa
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KGV*:
-
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