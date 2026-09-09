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09.09.2026 16:24:51

EQS-DD: Scout24 SE: Frank H. Lutz , Kauf




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

09.09.2026 / 16:24 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Frank H.
Nachname(n): Lutz

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Scout24 SE

b) LEI
5493007EIKM2ENQS7U66 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000A12DM80

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
74,05 EUR 53.612,20 EUR
74,15 EUR 5.042,20 EUR
74,15 EUR 18.611,65 EUR
74,15 EUR 24.543,65 EUR
74,15 EUR 3.707,50 EUR
74,10 EUR 38.235,60 EUR
74,20 EUR 16.620,80 EUR
74,10 EUR 15.709,20 EUR
74,10 EUR 17.932,20 EUR
74,10 EUR 3.853,20 EUR
74,20 EUR 38.584,00 EUR
74,20 EUR 3.710,00 EUR
74,20 EUR 4.674,60 EUR
74,10 EUR 4.964,70 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
74,1251 EUR 249.801,5000 EUR

e) Datum des Geschäfts
09.09.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Name: XETRA
MIC: XETR


09.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Scout24 SE
Invalidenstraße 65
10557 Berlin
Deutschland
Internet: www.scout24.com
LEI Code: 5493007EIKM2ENQS7U66



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




106980  09.09.2026 CET/CEST





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