EQS-DD: Scout24 SE: Frank H. Lutz , Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



09.09.2026 / 16:24 CET/CEST

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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Vorname: Frank H. Nachname(n): Lutz

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Scout24 SE

b) LEI

5493007EIKM2ENQS7U66

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000A12DM80

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 74,05 EUR 53.612,20 EUR 74,15 EUR 5.042,20 EUR 74,15 EUR 18.611,65 EUR 74,15 EUR 24.543,65 EUR 74,15 EUR 3.707,50 EUR 74,10 EUR 38.235,60 EUR 74,20 EUR 16.620,80 EUR 74,10 EUR 15.709,20 EUR 74,10 EUR 17.932,20 EUR 74,10 EUR 3.853,20 EUR 74,20 EUR 38.584,00 EUR 74,20 EUR 3.710,00 EUR 74,20 EUR 4.674,60 EUR 74,10 EUR 4.964,70 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 74,1251 EUR 249.801,5000 EUR

e) Datum des Geschäfts

09.09.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name: XETRA MIC: XETR

a) Namea) Position / Statusb) Erstmeldunga) Nameb) LEIa) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennungb) Art des Geschäftsc) Preis(e) und Volumend) Aggregierte Informationene) Datum des Geschäftsf) Ort des Geschäfts

09.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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