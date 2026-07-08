Scout24 Aktie

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WKN DE: A12DM8 / ISIN: DE000A12DM80

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08.07.2026 07:22:02

Scout24 Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Scout24 von 100 auf 140 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Gerhard Orgonas ist fest davon überzeugt, dass Künstliche Intelligenz (KI) für Immobilienportale Rückenwind liefern kann und sieht Scout24 an der Spitze der KI-Innovation. In Erwartung eines beschleunigten Umsatz- und Ergebniswachstums durch KI-Initiativen hob er am Dienstag seine mittel- und langfristigen Prognosen für das Unternehme. Bei einem Anlagehorizont von drei Jahren sieht der Experte sogar klares Verdopplungspotenzial auf 180 Euro./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2026 / 17:20 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Scout24 Buy
Unternehmen:
Scout24 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
140,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
73,80 € 		Abst. Kursziel*:
89,70%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
73,40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
90,74%
Analyst Name::
Gerhard Orgonas 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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