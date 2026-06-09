Scout24 Aktie
|74,55EUR
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|-0,86%
WKN DE: A12DM8 / ISIN: DE000A12DM80
Scout24 Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Scout24 mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Gerhard Orgonas präsentierte am Montag anlässlich der anstehenden Fußball-WM die derzeitigen "European Mid-Cap All-Stars", zu denen er auch den deutschen Portalbetreiber zählt. Als führende Immobilienplattform Deutschlands mit skalierbarem Geschäftsmodell zählen sie zu seiner Abteilung Attacke./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2026 / 15:14 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Scout24 Buy
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Unternehmen:
Scout24
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
100,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
75,20 €
|
Abst. Kursziel*:
32,98%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
74,55 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
34,14%
|
Analyst Name::
Gerhard Orgonas
|
KGV*:
-
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