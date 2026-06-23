FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Aktien von Scout24 mit "Kaufen" und einem fairen Wert von 95 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der Internetportalbetreiber habe in den vergangenen Jahren eine Transformation des Geschäftsmodells durchlaufen und sich durch gezielte Zukäufe vom reinen Online-Marktplatz zum integrierten Property-Technology-Ökosystem weiterentwickelt, schrieb Karsten Oblinger in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Scout24 verfüge mit steigenden Kundenzahlen und parallel steigenden durchschnittlichen monatlichen Erlösen pro zahlendem Kunden über zwei Hebel, um das Wachstum aus eigener Kraft anzukurbeln. Ferner seien die Aktien wegen KI-Sorgen historisch niedrig bewertet./rob/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.06.2026 / 16:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.06.2026 / 16:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





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