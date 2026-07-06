Scout24 Aktie

73,65EUR 0,55EUR 0,75%
Scout24 für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A12DM8 / ISIN: DE000A12DM80

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06.07.2026 16:32:20

Scout24 Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Scout24 vor Zahlen zum zweiten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 93 Euro belassen. Im Vergleich zum ersten Quartal gebe es für die Margen des Betreibers von Internetplattformen nur wenig Spielraum nach oben, schrieb Marcus Diebel in einem Ausblick am Montag. Erst im zweiten Halbjahr könne sich die Profitabilität verbessern./rob/bek/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2026 / 14:47 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2026 / 14:47 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Scout24 Overweight
Unternehmen:
Scout24 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
93,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
73,50 € 		Abst. Kursziel*:
26,53%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
73,65 € 		Abst. Kursziel aktuell:
26,27%
Analyst Name::
Marcus Diebel 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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16:32 Scout24 Overweight JP Morgan Chase & Co.
23.06.26 Scout24 Kaufen DZ BANK
16.06.26 Scout24 Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.06.26 Scout24 Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.06.26 Scout24 Buy Goldman Sachs Group Inc.
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Aktien in diesem Artikel

Scout24 73,50 0,55% Scout24

Aktuelle Aktienanalysen

17:52 GEA Neutral JP Morgan Chase & Co.
16:32 Scout24 Overweight JP Morgan Chase & Co.
15:02 BASF Outperform Bernstein Research
14:57 Nestlé Hold Deutsche Bank AG
14:54 Alstom Hold Deutsche Bank AG
14:53 Vossloh Buy Deutsche Bank AG
14:52 KRONES Buy Deutsche Bank AG
14:51 Deutsche Börse Buy Deutsche Bank AG
13:34 Continental Buy Jefferies & Company Inc.
13:33 Nordea Bank Abp Registered Shs Buy Jefferies & Company Inc.
13:33 London Stock Exchange Buy Jefferies & Company Inc.
13:30 Deutsche Börse Buy Jefferies & Company Inc.
13:04 Unilever Underperform Jefferies & Company Inc.
13:01 Ahold Delhaize Neutral UBS AG
12:48 Bechtle Buy UBS AG
12:06 ASML NV Outperform Bernstein Research
11:50 Ahold Delhaize Market-Perform Bernstein Research
11:48 Siemens Healthineers Hold Deutsche Bank AG
11:27 AstraZeneca Outperform Bernstein Research
11:03 SFC Energy Buy Warburg Research
10:31 tonies Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:09 Palfinger kaufen Deutsche Bank AG
10:03 easyJet Sector Perform RBC Capital Markets
10:02 Bechtle Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:01 Continental Market-Perform Bernstein Research
10:00 Nemetschek Buy Deutsche Bank AG
08:55 International Consolidated Airlines Outperform Bernstein Research
08:52 SCHOTT Pharma Buy Deutsche Bank AG
08:29 Netflix Buy Goldman Sachs Group Inc.
08:29 Sanofi Neutral Goldman Sachs Group Inc.
08:27 Ryanair Neutral Goldman Sachs Group Inc.
08:27 AUTO1 Buy Goldman Sachs Group Inc.
08:27 Bayer Buy Goldman Sachs Group Inc.
08:13 AIR France-KLM Market-Perform Bernstein Research
08:11 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
08:05 Ryanair Outperform Bernstein Research
07:53 easyJet Market-Perform Bernstein Research
07:47 Ferrari Outperform Bernstein Research
07:46 Sanofi Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:33 easyJet Underweight JP Morgan Chase & Co.
07:29 Apple Hold Jefferies & Company Inc.
07:07 Ferrari Buy Jefferies & Company Inc.
06:53 VINCI Buy Jefferies & Company Inc.
06:43 Alstom Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:34 UBS Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:31 Continental Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:27 RENK Buy Jefferies & Company Inc.
05:59 PUMA Hold Jefferies & Company Inc.
03.07.26 BBVA Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.07.26 VINCI Neutral JP Morgan Chase & Co.
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