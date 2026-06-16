Scout24 Aktie

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WKN DE: A12DM8 / ISIN: DE000A12DM80

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16.06.2026 06:34:06

Scout24 Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Scout24 von 91 auf 92 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Nach der Bewertungskorrektur trenne sich bei den globalen Onlineportal-Betreibern die Spreu vom Weizen, schrieb Marcus Diebel am Montagabend. Dabei habe der Kapitalmarkttag von Scout im Mai mit der Präsentation seiner "Agentic OS für Immobilien" die Latte für die gesamte Branche gelegt. Die Berliner hätten vorgemacht, wie man sich an KI-Zeiten anpasse und wettbewerbsfähig aufstelle./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.06.2026 / 23:27 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.06.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Scout24 Overweight
Unternehmen:
Scout24 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
92,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
76,60 € 		Abst. Kursziel*:
20,10%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
77,10 € 		Abst. Kursziel aktuell:
19,33%
Analyst Name::
Marcus Diebel 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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