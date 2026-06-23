UNIQA Insurance Aktie
WKN: 82110 / ISIN: AT0000821103
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23.06.2026 14:50:44
EQS-DD: UNIQA Insurance Group AG: Sabine Pfeffer, buy
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1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated
a) Name
2. Reason for the notification
a) Position / status
b) Initial notification
3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor
a) Name
b) LEI
4. Details of the transaction(s)
a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
b) Nature of the transaction
c) Price(s) and volume(s)
d) Aggregated information
e) Date of the transaction
f) Place of the transaction
23.06.2026 CET/CEST
|Language:
|English
|Company:
|UNIQA Insurance Group AG
|Untere Donaustraße 21
|1029 Vienna
|Austria
|Internet:
|www.uniqagroup.com
|End of News
|EQS News Service
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105724 23.06.2026 CET/CEST
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