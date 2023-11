EQS-HV: Raiffeisen Bank International AG: Dividendenbekanntmachung

EQS-News: Raiffeisen Bank International AG / Bekanntmachung der Ergebnisse zur Hauptversammlung

Raiffeisen Bank International AG: Dividendenbekanntmachung



21.11.2023 / 18:15 CET/CEST

Bekanntmachung der Ergebnisse zur Hauptversammlung, übermittelt durch EQS News

- ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Raiffeisen Bank International AG ISIN AT0000606306 Dividendenbekanntmachung In der außerordentlichen Hauptversammlung vom 21. November 2023 der Raiffeisen Bank International AG, FN 122119 m, wurde beschlossen, für das Geschäftsjahr 2022 eine Dividende in der Höhe von EUR 0,80 je dividendenberechtigter Stammaktie auszuschütten. Aus eigenen Aktien stehen der Gesellschaft keine Dividendenansprüche zu. Die Auszahlung der Dividende 2022 in der Höhe von EUR 0,80 je dividendenberechtigter Stammaktie erfolgt abzüglich der gesetzlichen Kapitalertragsteuer von 27,5 % am 28. November 2023 durch Gutschrift bei den depotführenden Kreditinstituten. Der Börsenhandel ex Dividende 2022 an der Wiener Börse erfolgt ab 24. November 2023, der Dividenden-Nachweisstichtag ist der 27. November 2023. Wien, im November 2023 Der Vorstand der Raiffeisen Bank International AG

21.11.2023 CET/CEST