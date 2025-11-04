EQS-News: In einer wegweisenden Transaktion unterzeichnet Evotec eine Vereinbarung mit Sandoz über potenzielle Zahlungen in Höhe von über 650 Mio. US$ zuzüglich Umsatzbeteiligungen

EQS-News: EVOTEC SE / Schlagwort(e): Vereinbarung

In einer wegweisenden Transaktion unterzeichnet Evotec eine Vereinbarung mit Sandoz über potenzielle Zahlungen in Höhe von über 650 Mio. US$ zuzüglich Umsatzbeteiligungen



04.11.2025 / 22:05 CET/CEST

In einer wegweisenden Transaktion unterzeichnet Evotec eine Vereinbarung mit Sandoz über potenzielle Zahlungen in Höhe von über 650 Mio. US$ zuzüglich Umsatzbeteiligungen an einem Portfolio von bis zu 10 Biosimilar-Molekülen

Die Transaktion unterstreicht Evotecs einzigartige Fähigkeiten Kunden durch ihre kontinuierliche Produktionsstechnologie eine schnellere und kostengünstigere Herstellung von Biologika zu ermöglichen

Beschleunigte Umsetzung der Strategie durch bessere Monetarisierung der Technologie und Übergang zu einem weniger kapitalintensiven Geschäftsmodell

Die Vereinbarung beinhaltet rund 350 Mio. US$ in bar für die Just – Evotec Biologics Produktionsanlage in Toulouse sowie Vorab-Technologielizenzgebühren für Evotecs kontinuierliche Herstellungsplattform

Zusätzlich hat Evotec Anspruch auf Lizenzgebühren und Entwicklungsumsätze einschließlich erfolgsabhängiger Meilensteine in Höhe von insgesamt mehr als 300 Mio. US$ in den nächsten Jahren. Bestehende vertragliche Verpflichtungen werden dadurch ersetzt

Die Transaktion umfasst Umsatzbeteiligungen an einem Portfolio von bis zu zehn Biosimilars in der technischen und frühen Entwicklungsphase mit dem Ziel, einen Markt mit Netto-Umsätzen der Originalpräparate-Hersteller von über 90 Mrd. US$ zu adressieren

Der Verkauf wird sich unmittelbar positiv auf das Ergebnis auswirken und Evotecs kurz-, mittel- und langfristigen Umsatzmix, Gewinnmargen und Kapitaleffizienz verbessern

Hamburg, 04. November 2025:

Evotec SE (Frankfurter Wertpapierbörse: EVT, SDAX/TecDAX, Prime Standard, ISIN: DE0005664809, WKN 566480; NASDAQ: EVO), ein Life-Sciences-Unternehmen, das die Zukunft der Wirkstoffforschung und -entwicklung maßgeblich mitgestaltet, gab heute die erfolgreiche Unterzeichnung des Verkaufs des Just – Evotec Biologics Standorts in Toulouse an die Sandoz AG (SIX: SDZ / OTCQX: SDZNY), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Generika und Biosimilar-Arzneimittel, bekannt.

Im Rahmen dieser bedeutenden Transaktion wird Sandoz 100 % von Just – Evotec Biologics EU in Toulouse sowie eine unbefristete Lizenz für Evotecs Technologieplattform zur kontinuierlichen Herstellung von Biologika gegen eine Zahlung von rund 350 Mio. US$ in bar erhalten. Die Vereinbarung umfasst zusätzliche Lizenzgebühren und fortlaufende Entwicklungsumsätze sowie erfolgsabhängige Meilensteinzahlungen von insgesamt mehr als 300 Mio. US$ in den nächsten Jahren. Evotec erwartet in Zukunft von Umsatzbeteiligungen an einem Portfolio von bis zu zehn Biosimilars in der technischen und frühen Entwicklung zu profitieren, die einen kumulierten Netto-Umsatz der Originalpräparate-Hersteller von mehr als 90 Mrd. US$ adressiert.

Mit dieser Transaktion wird Sandoz mittels einer unbefristeten Lizenz Zugang zu Evotecs proprietärer Plattform für die integrierte Entwicklung und fortschrittliche kontinuierliche Herstellung von Biologika erhalten.

Die Vertragsunterzeichnung folgt der Ankündigung über die Vereinbarung eines nicht-bindenden Term Sheet vom 30. Juli 2025. Beide Parteien streben den Abschluss der Transaktion in Q4 2025 an, vorbehaltlich der Erfüllung von Abschlussbedingungen einschließlich der Genehmigung der französischen Behörden von ausländischen Direktinvestitionen. Die Transaktion wird sich unmittelbar nach dem Abschluss deutlich positiv auf Evotecs Umsatzmix, Gewinnmargen und Kapitaleffizienz auswirken.

Dr. Christian Wojczewski, Vorstandsvorsitzender von Evotec:



„Dies ist ein wichtiger Meilenstein von großer Bedeutung für Evotec, da wir die Fähigkeiten von Just – Evotec Biologics weiter nutzen können und das Unternehmen als einen Anbieter skalierbarer Technologien positionieren. Mit unserem einzigartigen Angebot erweitern wir den Kreis möglicher Partner und schaffen auf sehr kapitaleffiziente Weise ein neues Segment im Markt der Biologika-Herstellung. Zusätzlich setzt Evotec mit dieser Transaktion ihre weniger kapitalintensive Strategie fort, konzentriert sich verstärkt auf ihre Kernkompetenzen und ist damit auf dem besten Weg zu nachhaltigem und profitablem Wachstum.“

Dr. Linda Zuckerman, EVP und Global Head von Just – Evotec Biologics:



„Der Kauf des Toulouse-Standorts von Just – Evotec Biologics durch Sandoz ist eine starke Bestätigung für unsere zukunftsweisende J.POD-Plattform und ihres Potenzials, die Herstellung von Biologika zu revolutionieren. Diese strategische Transaktion ermöglicht es Sandoz unsere fortschrittliche, auf Perfusion basierende Technologie für kontinuierliche Herstellung zu nutzen und damit unsere gemeinsame Mission voranzutreiben, den weltweiten Zugang zu erschwinglichen, hochwertigen Biosimilars zu erweitern. Wir sind stolz darauf, dass unsere Innovation weiterhin eine maßgebliche Veränderung für Patienten auf der ganzen Welt bedeutet.“

Nach Abschluss der Transaktion wird Evotec weiterhin Kunden in den USA und Europa mit Kapazitäten für Moleküldesign, Upstream-, Downstream-, Analyse- und Formulierungsentwicklung sowie First-In-Human- bis hin zur kommerziellen GMP-Herstellung von Biologika bedienen.



Evotec bestätigt Prognose für das Geschäftsjahr 2025 und ihren Ausblick 2028

Für das laufende Geschäftsjahr erwartet das Unternehmen einen Konzernumsatzerlös zwischen 760 und 800 Mio. € (2024: 797,0 Mio. €);

F&E-Aufwendungen in Höhe von 40 bis 50 Mio. € (2024: 50,8 Mio. €);

Ein bereinigtes Konzern-EBITDA1 in Höhe von 30 bis 50 Mio. € (2024: 22,6 Mio. €).

Der Ausblick 2028 bleibt unverändert mit angestrebten Konzernumsatzerlösen mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate in einer Spanne von 8 bis 12 % zwischen 2024 und 2028 und einer erwarteten bereinigten Konzern-EBITDA-Marge 2028 von mehr als 20 %.

1 Ohne Berücksichtigung potenzieller Kosten im Zusammenhang mit dem Transformationsprogramm im Jahr 2025

Über Evotec SE

Evotec ist ein Life-Science-Unternehmen, das die Zukunft der Wirkstoffforschung und -entwicklung maßgeblich mitgestaltet. Durch die Integration bahnbrechender Wissenschaft mit KI-gestützten Innovationen und modernsten Technologien beschleunigen wir die Entwicklung vom Konzept zur Therapie – schneller, intelligenter und präziser. Unsere Expertise umfasst niedermolekulare Verbindungen, Biologika und Zelltherapien und verwandte Modalitäten, unterstützt durch proprietäre Plattformen wie molekulare Patientendatenbanken, PanOmics und iPSC-basierte Krankheitsmodelle.

Mit flexiblen Partnerschaftsmodellen, die individuell auf die Bedürfnisse unserer Kunden zugeschnitten sind, arbeiten wir mit allen Top-20-Pharmaunternehmen, über 800 Biotechs, akademischen Einrichtungen und weiteren Akteuren im Gesundheitswesen zusammen. Unser Angebot reicht von Einzelleistungen bis hin zu vollständig integrierten F&E-Programmen und langfristigen strategischen Partnerschaften – stets mit wissenschaftlicher Exzellenz und operativer Agilität.

Über Just – Evotec Biologics definieren wir die Entwicklung und Herstellung von Biologika neu, um deren Verfügbarkeit und Erschwinglichkeit zu verbessern.

Mit einem starken Portfolio von über 100 proprietären F&E-Projekten, von denen die meisten in Partnerschaften entwickelt wurden, konzentrieren wir uns auf wichtige therapeutische Bereiche wie Onkologie, Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen, Neurologie und Immunologie.

Ein globales Team von mehr als 4.800 Expertinnen und Experten arbeitet an Standorten in Europa und den USA, die sich mit komplementären Technologien und Services als synergetische Kompetenzzentren ergänzen. Erfahren Sie mehr unter www.evotec.com und folgen Sie uns auf LinkedIn sowie X/Twitter @Evotec.

