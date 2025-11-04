EVOTEC Aktie
WKN: 566480 / ISIN: DE0005664809
|
04.11.2025 22:05:03
EQS-News: In einer wegweisenden Transaktion unterzeichnet Evotec eine Vereinbarung mit Sandoz über potenzielle Zahlungen in Höhe von über 650 Mio. US$ zuzüglich Umsatzbeteiligungen
|
EQS-News: EVOTEC SE
/ Schlagwort(e): Vereinbarung
Hamburg, 04. November 2025:
Im Rahmen dieser bedeutenden Transaktion wird Sandoz 100 % von Just – Evotec Biologics EU in Toulouse sowie eine unbefristete Lizenz für Evotecs Technologieplattform zur kontinuierlichen Herstellung von Biologika gegen eine Zahlung von rund 350 Mio. US$ in bar erhalten. Die Vereinbarung umfasst zusätzliche Lizenzgebühren und fortlaufende Entwicklungsumsätze sowie erfolgsabhängige Meilensteinzahlungen von insgesamt mehr als 300 Mio. US$ in den nächsten Jahren. Evotec erwartet in Zukunft von Umsatzbeteiligungen an einem Portfolio von bis zu zehn Biosimilars in der technischen und frühen Entwicklung zu profitieren, die einen kumulierten Netto-Umsatz der Originalpräparate-Hersteller von mehr als 90 Mrd. US$ adressiert.
Mit dieser Transaktion wird Sandoz mittels einer unbefristeten Lizenz Zugang zu Evotecs proprietärer Plattform für die integrierte Entwicklung und fortschrittliche kontinuierliche Herstellung von Biologika erhalten.
Die Vertragsunterzeichnung folgt der Ankündigung über die Vereinbarung eines nicht-bindenden Term Sheet vom 30. Juli 2025. Beide Parteien streben den Abschluss der Transaktion in Q4 2025 an, vorbehaltlich der Erfüllung von Abschlussbedingungen einschließlich der Genehmigung der französischen Behörden von ausländischen Direktinvestitionen. Die Transaktion wird sich unmittelbar nach dem Abschluss deutlich positiv auf Evotecs Umsatzmix, Gewinnmargen und Kapitaleffizienz auswirken.
Dr. Christian Wojczewski, Vorstandsvorsitzender von Evotec:
Dr. Linda Zuckerman, EVP und Global Head von Just – Evotec Biologics:
Nach Abschluss der Transaktion wird Evotec weiterhin Kunden in den USA und Europa mit Kapazitäten für Moleküldesign, Upstream-, Downstream-, Analyse- und Formulierungsentwicklung sowie First-In-Human- bis hin zur kommerziellen GMP-Herstellung von Biologika bedienen.
Evotec bestätigt Prognose für das Geschäftsjahr 2025 und ihren Ausblick 2028
Für das laufende Geschäftsjahr erwartet das Unternehmen einen Konzernumsatzerlös zwischen 760 und 800 Mio. € (2024: 797,0 Mio. €);
F&E-Aufwendungen in Höhe von 40 bis 50 Mio. € (2024: 50,8 Mio. €);
Ein bereinigtes Konzern-EBITDA1 in Höhe von 30 bis 50 Mio. € (2024: 22,6 Mio. €).
Der Ausblick 2028 bleibt unverändert mit angestrebten Konzernumsatzerlösen mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate in einer Spanne von 8 bis 12 % zwischen 2024 und 2028 und einer erwarteten bereinigten Konzern-EBITDA-Marge 2028 von mehr als 20 %.
1 Ohne Berücksichtigung potenzieller Kosten im Zusammenhang mit dem Transformationsprogramm im Jahr 2025
Über Evotec SE
Mit flexiblen Partnerschaftsmodellen, die individuell auf die Bedürfnisse unserer Kunden zugeschnitten sind, arbeiten wir mit allen Top-20-Pharmaunternehmen, über 800 Biotechs, akademischen Einrichtungen und weiteren Akteuren im Gesundheitswesen zusammen. Unser Angebot reicht von Einzelleistungen bis hin zu vollständig integrierten F&E-Programmen und langfristigen strategischen Partnerschaften – stets mit wissenschaftlicher Exzellenz und operativer Agilität.
Über Just – Evotec Biologics definieren wir die Entwicklung und Herstellung von Biologika neu, um deren Verfügbarkeit und Erschwinglichkeit zu verbessern.
Mit einem starken Portfolio von über 100 proprietären F&E-Projekten, von denen die meisten in Partnerschaften entwickelt wurden, konzentrieren wir uns auf wichtige therapeutische Bereiche wie Onkologie, Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen, Neurologie und Immunologie.
Ein globales Team von mehr als 4.800 Expertinnen und Experten arbeitet an Standorten in Europa und den USA, die sich mit komplementären Technologien und Services als synergetische Kompetenzzentren ergänzen. Erfahren Sie mehr unter www.evotec.com und folgen Sie uns auf LinkedIn sowie X/Twitter @Evotec.
Zukunftsbezogene Aussagen
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Investor Relations
Volker Braun
04.11.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Evotec SE
|Manfred Eigen Campus / Essener Bogen 7
|22419 Hamburg
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)40 560 81-0
|Fax:
|+49 (0)40 560 81-222
|E-Mail:
|info@evotec.com
|Internet:
|www.evotec.com
|ISIN:
|DE0005664809
|WKN:
|566480
|Indizes:
|SDAX, TecDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Berlin, Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Nasdaq
|EQS News ID:
|2223058
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2223058 04.11.2025 CET/CEST
