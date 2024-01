EQS-News: Neuer Porsche Taycan auf letzten Erprobungsfahrten

EQS-News: Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG / Schlagwort(e): Produkteinführung

Neuer Porsche Taycan auf letzten Erprobungsfahrten



23.01.2024

Auf 3,6 Millionen Testkilometern rund 90-mal um den Globus

Außerordentliche klimatische Bedingungen von - 41 bis + 53 Grad Celsius

Umfangreiche weltweite Tests in insgesamt 17 Ländern

Kurz bevor im Frühjahr 2024 die deutlich überarbeitete Version des Taycan auf den Markt kommen wird, absolviert der vollelektrische Sportwagen aktuell letzte intensive Erprobungsfahrten. Insgesamt haben Modelle der neuen Generation als Sportlimousine, Cross Turismo und Sport Turismo rund 3,6 Millionen Testkilometer auf Prüfgeländen, Rennstrecken und öffentlichen Straßen rund um den Globus zurückgelegt. Und das unter Extrembedingungen: Die Temperaturskala reichte von plus 53 Grad Celsius im Death Valley in Kalifornien/USA bis zu minus 41 Grad Celsius in Finnland nördlich des Polarkreises. Extreme Härtetests souverän gemeistert



Stuttgart. Nach frühzeitigen Computersimulationen und umfangreichen Prüfstandstests durchläuft der aktualisierte Taycan nun die letzten Etappen der realen Erprobung auf Teststrecken und öffentlichen Straßen. „Schneller, höher, weiter – wir haben den neuen Taycan in nahezu allen Disziplinen gegenüber seinem Vorgänger verbessert“, verrät Baureihen-Leiter Kevin Giek. „Und weil die Änderungen so umfassend sind, entspricht das strapaziöse Erprobungsprogramm nahezu dem eines komplett neuen Modells.“ Von den umfangreichen Modifikationen profitieren direkt zum Marktstart alle drei Karosserievarianten – die Taycan Sportlimousine, der vielseitige, mit Off-Road-Paket erhältliche Taycan Cross Turismo und der sportlich-praktische Taycan Sport Turismo.



Von den 3,6 Millionen Testkilometern entfallen 300.000 auf die sogenannte Kaltland- und 200.000 auf die sogenannte Heißland-Erprobung.



