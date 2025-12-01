Start in die smarte Geldanlage - 50 € geschenkt! Bei Eröffnung Code "FI67TH50ZN" eingeben. -W-

Porsche vz. Aktie

WKN DE: PAG911 / ISIN: DE000PAG9113

Porsche vz-Performance 01.12.2025 10:04:31

MDAX-Titel Porsche vz-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Porsche vz von vor 3 Jahren angefallen

Wer vor Jahren in Porsche vz eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Am 01.12.2022 wurde das Porsche vz-Papier via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Porsche vz-Aktie betrug an diesem Tag 107,65 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,929 Porsche vz-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 44,64 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 41,47 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 58,53 Prozent eingebüßt.

Porsche vz war somit zuletzt am Markt 39,72 Mrd. Euro wert. Die Erstnotiz des Porsche vz-Papiers fand am 29.09.2022 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des Porsche vz-Anteils belief sich damals auf 84,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

