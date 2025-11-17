EQS-News: SUSS stellt auf dem Capital Markets Day ambitionierte Pläne für weiteres Umsatzwachstum und eine nachhaltige Margensteigerung vor

EQS-News: SUSS MicroTec SE / Schlagwort(e): Kapitalmarkttag

SUSS stellt auf dem Capital Markets Day ambitionierte Pläne für weiteres Umsatzwachstum und eine nachhaltige Margensteigerung vor



17.11.2025 / 07:30 CET/CEST

Umsatz soll bis 2030 mit einem CAGR von 9 bis 13 % auf 750 bis 900 Mio. € wachsen

Bruttomarge in Höhe von 43 bis 45 % und EBIT-Marge von 20 bis 22 % angestrebt

Aufwendungen für Forschung und Entwicklung sollen bis 2030 auf 11 % vom Umsatz steigen



Garching, 17. November 2025 – Die SUSS MicroTec SE, ein führender Hersteller von Anlagen und Prozesslösungen für die Halbleiterindustrie, präsentiert auf dem heutigen Capital Markets Day die erwartete Geschäftsentwicklung bis 2030.

„Wir blicken mit Zuversicht und großen Ambitionen auf die kommenden Jahre“, so Burkhardt Frick, CEO von SUSS. „Die Halbleiterindustrie ist und bleibt ein wichtiger Schlüssel für die größten technologischen Trends dieser Zeit. Mit unseren innovativen Lösungen können wir von diesem nachhaltigen Aufwärtstrend verstärkt profitieren, damit SUSS im Jahr 2030 ein deutlich größeres und erfolgreicheres Unternehmen ist als heute.“

SUSS will stärker wachsen als die Halbleiterindustrie

Den Konzernumsatz will SUSS bis 2030 auf eine Größenordnung von 750 bis 900 Mio. € steigern. Das entspricht – basierend auf dem Mittelpunkt der Umsatzprognose von 470 bis 510 Mio. € für das Geschäftsjahr 2025 – einem durchschnittlichen jährlichen Umsatzwachstum (CAGR) von 9 bis 13 %. Die Ambition wird unterstützt durch ein von Experten erwartetes Wachstum der Halbleiterindustrie von durchschnittlich 7 % pro Jahr. Auch der von SUSS bedienbare Markt soll im gleichen Zeitraum jährlich um durchschnittlich 7 % zulegen. Drei wesentliche Treiber für das angestrebte Wachstum hat das Unternehmen identifiziert. Erstens soll die führende Marktposition in den Bereichen Photomask Equipment, temporäres Bonding und Debonding sowie bei UV-Projektionsscannern verteidigt werden. Mit neuen Produktgenerationen will SUSS mindestens vom allgemeinem Marktwachstum profitieren. Der zweite Wachstumstreiber sind neue, innovative Lösungen für bestehende, aber bislang nicht adressierte Märkte sowie für aufstrebende Ziel-Applikationen. Konkret sind damit Systemlösungen für Wafer Cleaning, Hybrid Bonding und Inkjet Coating gemeint. Auf diese drei Technologien entfällt der größte Teil des anvisierten Umsatzwachstums. Drittens soll das Service-Geschäft stärker zum Wachstum beitragen als bislang. Dazu Burkhardt Frick: „Wir sehen die vielen bei unseren Kunden installierten Anlagen inzwischen als strategisches Potenzial und können attraktive Angebote für Upgrades, Ersatzteile, Service-Verträge und Garantiepakete anbieten. Bis 2030 wollen wir den Anteil des Service-Geschäfts am Gesamtumsatz von zuletzt 18 % auf 25 % steigern.“

Bruttomarge profitiert von innovativen, margenstärkeren Lösungen, der konsequenten Umsetzung der modularen Plattformstrategie und vom wachsenden Service-Geschäft

Für zahlreiche Produkte aus dem bestehenden Portfolio werden in den kommenden Jahren neue Anlagengenerationen in den Markt eingeführt. „Bei der Entwicklung neuer Lösungen verfolgen wir konsequent einen modularen Plattformansatz, um die Gemeinsamkeiten von Anlagen zu erhöhen, die Komplexität im Produktdesign zu reduzieren und die Herstellungskosten zu senken“, erklärt Dr. Thomas Rohe, COO von SUSS. Die erhöhte Standardisierung soll sich unmittelbar auf die erzielbaren Produktmargen auswirken. Ebenso sollen neue und aufstrebende Lösungen mit Produktmargen, die über dem Durchschnitt des Unternehmens liegen, zur nachhaltigen Steigerung der Profitabilität beitragen. Ein dritter Treiber ist auch hier das Service-Geschäft. Insgesamt soll die Bruttomarge – basierend auf dem Mittelpunkt der Prognose von 35 bis 37 % für das Geschäftsjahr 2025 – bis 2030 auf 43 bis 45 % steigen.

EBIT-Marge soll sich auf 20 bis 22 % verbessern – bei zugleich deutlich steigenden Ausgaben für Forschung und Entwicklung

Bei der EBIT-Marge strebt SUSS bis 2030 eine Verbesserung um etwa neun Prozentpunkte auf ein Niveau von 20 bis 22 % an. Die Vergleichsbasis ist auch hier der Mittelpunkt der Prognose für das Geschäftsjahr 2025 in Höhe von 11 bis 13 %. „Der größte Hebel für die Verbesserung der EBIT-Marge ist der angestrebte, deutliche Anstieg beim Bruttoergebnis vom Umsatz“, so Dr. Cornelia Ballwießer, CFO von SUSS. „Darüber hinaus erwarten wir einen positiven Effekt durch den relativen Rückgang der Vertriebs- und Verwaltungsaufwendungen, die – im Verhältnis zum Umsatz – von rund 14 % im Geschäftsjahr 2024 auf zukünftig 11 bis 12 % sinken sollen.“ Dafür sollen im Gegenzug die Ausgaben für Forschung und Entwicklung im Zeitraum von 2026 bis 2030 signifikant auf in Summe 360 bis 380 Mio. € steigen. Während die F&E-Quote, also die Ausgaben für Forschung und Entwicklung im Verhältnis zum Umsatz, im Jahr 2024 bei 9 % lag, rechnet SUSS in den kommenden Jahren mit einer steigenden F&E-Quote auf rund 11 %. Dazu Dr. Thomas Rohe, der im Vorstand von SUSS unter anderem für Forschung und Entwicklung zuständig ist: „Das Wachstum der Halbleiterindustrie lebt von Innovationen, die letztlich von modernen Anlagen in komplexen Fertigungsprozessen in die Realität umgesetzt werden müssen. Die kontinuierliche Steigerung unseres Forschungs- und Entwicklungsbudgets ist ein wichtiges Signal an unsere Kunden und Technologiepartner, dass wir diesen Wachstumskurs der Branche durch innovative Lösungen von SUSS unterstützen werden.“

Die Präsentationen, die im Rahmen des Capital Markets Days gezeigt werden, sind nach dem Vortrag in englischer Sprache unter www.suss.com/de/investor-relations verfügbar.



Über SUSS

SUSS ist ein führender Hersteller von Anlagen- und Prozesslösungen für die Mikrostrukturierung in der Halbleiterindustrie und verwandten Märkten. In enger Zusammenarbeit mit Forschungsinstituten und Industriepartnern treibt SUSS die Entwicklung von Technologien der nächsten Generation wie 3D-Integration und Nanoimprint-Lithographie sowie Schlüsselprozesse für die MEMS- und LED-Produktion voran. Mit einer globalen Infrastruktur für Anwendungen und Service unterstützt SUSS mehr als 8.000 weltweit installierte Systeme. Der Hauptsitz von SUSS ist in Garching bei München. Die Aktien der SUSS MicroTec SE werden im Prime Standard der Deutschen Börse gehandelt (ISIN DE000A10K0235). Weitere Informationen finden Sie unter suss.com.

