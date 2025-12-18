Erste Group Bank Aktie

Erste Group Bank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 65201 / ISIN: AT0000652011

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Führungsposten 18.12.2025 10:20:00

Erste Bank-Aktie sinkt: Daniel Rath wird neuer Firmenkunden-Vorstand

Erste Bank-Aktie sinkt: Daniel Rath wird neuer Firmenkunden-Vorstand

Die Erste Bank Österreich bekommt mit Daniel Rath einen neuen Vorstand fürs Firmenkundengeschäft.

Der 46-jährige gebürtige Grazer wechselt Mitte 2026 von der Raiffeisen Bank International (RBI) zur Erste Bank, geht aus einer Aussendung vom Donnerstag hervor. Bis dahin werde COO und Privatkundenchef Maximilian Clary und Aldringen das Unternehmenskundengeschäft weiter mitbetreuen. Rath leite seit 2019 den Bereich "Group Corporates" der RBI.

Rath ist kein unbekanntes Gesicht bei der Erste Group. Davor habe er bereits von 2014 bis 2018 das Großkundengeschäft der Erste Group Bank geleitet. Seine berufliche Laufbahn habe er bei der Bank Austria und der Erste Group begonnen.

"Mit seiner Expertise werden wir unsere führende Position als Partner für österreichische Unternehmen weiter ausbauen - mit Fokus auf nachhaltiges Wachstum, digitale Lösungen und langfristige Partnerschaften", sagt Erste Bank-Chefin Gerda Holzinger-Burgstaller per Aussendung.

Die Papiere der Erste Group notieren im Wiener Handel zeitweise 0,5 Prozent tiefer bei 98,65 Euro.

spo/tpo

(APA)
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Erste Group-Aktie profitiert von erhöhter Empfehlung durch Barclays

Bildquelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Nachrichten zu Erste Group Bank AGmehr Nachrichten

Analysen zu Erste Group Bank AGmehr Analysen

09.12.25 Erste Group Bank kaufen UBS AG
02.12.25 Erste Group Bank overweight Barclays Capital
24.11.25 Erste Group Bank overweight Morgan Stanley
05.11.25 Erste Group Bank kaufen Deutsche Bank AG
03.11.25 Erste Group Bank Equal weight Barclays Capital
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Erste Group Bank AG 98,70 -0,45% Erste Group Bank AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

06:30 Staatsinsolvenz: Das sind die größten Pleiteweltmeister
14.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 50
14.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 50: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.12.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
13.12.25 KW 50: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX im Minus -- DAX kaum verändert -- Asiens Börsen uneins
Am heimischen Aktienmarkt geht es abwärts. Am deutschen Aktienmarkt werden kaum Veränderungen verzeichnet. An den Börsen in Asien geht es am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen