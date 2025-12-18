Erste Group Bank Aktie
WKN: 65201 / ISIN: AT0000652011
|Führungsposten
|
18.12.2025 10:20:00
Erste Bank-Aktie sinkt: Daniel Rath wird neuer Firmenkunden-Vorstand
Der 46-jährige gebürtige Grazer wechselt Mitte 2026 von der Raiffeisen Bank International (RBI) zur Erste Bank, geht aus einer Aussendung vom Donnerstag hervor. Bis dahin werde COO und Privatkundenchef Maximilian Clary und Aldringen das Unternehmenskundengeschäft weiter mitbetreuen. Rath leite seit 2019 den Bereich "Group Corporates" der RBI.
Rath ist kein unbekanntes Gesicht bei der Erste Group. Davor habe er bereits von 2014 bis 2018 das Großkundengeschäft der Erste Group Bank geleitet. Seine berufliche Laufbahn habe er bei der Bank Austria und der Erste Group begonnen.
"Mit seiner Expertise werden wir unsere führende Position als Partner für österreichische Unternehmen weiter ausbauen - mit Fokus auf nachhaltiges Wachstum, digitale Lösungen und langfristige Partnerschaften", sagt Erste Bank-Chefin Gerda Holzinger-Burgstaller per Aussendung.
Die Papiere der Erste Group notieren im Wiener Handel zeitweise 0,5 Prozent tiefer bei 98,65 Euro.
spo/tpo(APA)
Aktien in diesem Artikel
|Erste Group Bank AG
|98,70
