Dürr Aktie
WKN: 556520 / ISIN: DE0005565204
|Kennzahlen im Blick
|
29.10.2025 06:21:33
Erste Schätzungen: Dürr legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Dürr lässt sich voraussichtlich am 13.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Dürr die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 0,648 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,590 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 4 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 12,06 Prozent auf 1,02 Milliarden EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,16 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.
Die Erwartungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,85 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,47 EUR je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 9 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 4,26 Milliarden EUR, gegenüber 4,29 Milliarden EUR im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Dürr AGmehr Nachrichten
|
31.10.25
|Zurückhaltung in Frankfurt: SDAX präsentiert sich nachmittags schwächer (finanzen.at)
|
29.10.25
|Erste Schätzungen: Dürr legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
20.10.25
|SDAX-Handel aktuell: SDAX am Montagmittag mit Kursplus (finanzen.at)
|
10.10.25
|Börse Frankfurt in Rot: SDAX zum Handelsstart leichter (finanzen.at)
|
23.09.25
|Zuversicht in Frankfurt: Schlussendlich Pluszeichen im SDAX (finanzen.at)
|
09.09.25