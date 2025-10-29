Erste Schätzungen: Dürr legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Dürr lässt sich voraussichtlich am 13.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Dürr die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 0,648 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,590 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 4 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 12,06 Prozent auf 1,02 Milliarden EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,16 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,85 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,47 EUR je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 9 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 4,26 Milliarden EUR, gegenüber 4,29 Milliarden EUR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at