Dürr Aktie

22,75EUR -0,10EUR -0,44%
Dürr für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 556520 / ISIN: DE0005565204

05.01.2026 18:28:29

Dürr Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Dürr von 38 auf 39 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Maschinenbauer habe vor Weihnachten seine Prognose für den frei verfügbaren Cashflow für 2025 angehoben und zugleich die Prognose für die Nettoverschuldung gesenkt, begründete Analyst Philippe Lorrain in einer am Montag vorliegenden Studie sein neues Kursziel./ck/rob

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / 16:27 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2026 / 17:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Dürr AG Outperform
Unternehmen:
Dürr AG 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
39,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
22,65 € 		Abst. Kursziel*:
72,19%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
22,75 € 		Abst. Kursziel aktuell:
71,43%
Analyst Name::
Philippe Lorrain 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

