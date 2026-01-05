Dürr Aktie
|22,75EUR
|-0,10EUR
|-0,44%
WKN: 556520 / ISIN: DE0005565204
Dürr Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Dürr von 38 auf 39 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Maschinenbauer habe vor Weihnachten seine Prognose für den frei verfügbaren Cashflow für 2025 angehoben und zugleich die Prognose für die Nettoverschuldung gesenkt, begründete Analyst Philippe Lorrain in einer am Montag vorliegenden Studie sein neues Kursziel./ck/rob
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / 16:27 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2026 / 17:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Dürr AG Outperform
|
Unternehmen:
Dürr AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
39,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
22,65 €
|
Abst. Kursziel*:
72,19%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
22,75 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
71,43%
|
Analyst Name::
Philippe Lorrain
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Dürr AGmehr Nachrichten
|
02.01.26
|SDAX-Handel aktuell: SDAX beginnt Handel im Plus (finanzen.at)
|
29.12.25
|XETRA-Handel: SDAX legt letztendlich zu (finanzen.at)
|
29.12.25
|Gewinne in Frankfurt: SDAX mittags mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
29.12.25