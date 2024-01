Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 in Rot

Am Dienstag bewegt sich der Euro STOXX 50 um 15:42 Uhr via STOXX 0,53 Prozent tiefer bei 4 497,88 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 3,945 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,150 Prozent auf 4 528,45 Punkte an der Kurstafel, nach 4 521,65 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des Euro STOXX 50 betrug 4 484,82 Punkte, das Tageshoch hingegen 4 568,80 Zähler.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.12.2023, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 4 418,51 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.10.2023, betrug der Euro STOXX 50-Kurs 4 137,63 Punkte. Vor einem Jahr, am 02.01.2023, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 3 856,09 Punkten.

Euro STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell UniCredit (+ 2,17 Prozent auf 24,98 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 1,44 Prozent auf 2,69 EUR), Eni (+ 1,32 Prozent auf 15,55 EUR), Bayer (+ 1,19 Prozent auf 34,03 EUR) und Allianz (+ 1,03 Prozent auf 244,45 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen Infineon (-2,37 Prozent auf 36,91 EUR), SAP SE (-1,61 Prozent auf 137,24 EUR), adidas (-1,32 Prozent auf 181,72 EUR), Siemens (-1,08 Prozent auf 168,08 EUR) und Deutsche Börse (-0,78 Prozent auf 185,05 EUR).

Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 3 437 066 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Euro STOXX 50 macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 366,367 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Euro STOXX 50-Fundamentalkennzahlen

2024 weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,76 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 auf. Mit 11,58 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

