Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 verbucht am Mittwochmittag Abschläge

Der Euro STOXX 50 verliert derzeit an Wert.

Der Euro STOXX 50 fällt im STOXX-Handel um 12:10 Uhr um 0,24 Prozent auf 5 034,93 Punkte zurück. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 4,368 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,055 Prozent tiefer bei 5 044,22 Punkten in den Handel, nach 5 046,99 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Euro STOXX 50 lag am Mittwoch bei 5 026,02 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5 045,09 Punkten erreichte.

Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn sank der Euro STOXX 50 bereits um 0,508 Prozent. Der Euro STOXX 50 stand vor einem Monat, am 22.04.2024, bei 4 936,85 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.02.2024, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 4 855,36 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 22.05.2023, erreichte der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 385,63 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 legte der Index bereits um 11,57 Prozent zu. Der Euro STOXX 50 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 121,71 Punkten. Bei 4 380,97 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im Euro STOXX 50 aktuell

Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,63 Prozent auf 463,80 EUR), Siemens (+ 0,53 Prozent auf 174,56 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 0,38 Prozent auf 3,56 EUR), UniCredit (+ 0,26 Prozent auf 36,59 EUR) und Allianz (+ 0,22 Prozent auf 267,80 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind derweil BMW (-2,00 Prozent auf 92,92 EUR), BASF (-1,37 Prozent auf 48,48 EUR), Enel (-1,35 Prozent auf 6,64 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,27 Prozent auf 65,96 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-1,22 Prozent auf 117,70 EUR).

Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 1 497 349 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist im Euro STOXX 50 mit 387,686 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Werte auf

Im Euro STOXX 50 präsentiert die Stellantis-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,93 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Intesa Sanpaolo-Anleger werden 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 9,34 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at